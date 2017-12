La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 17 de diciembre a las 17:00 horas en el estadio de El Toralín ante el CF Fuenlabrada, partido que será dirigido por José Alberto Pardeiro Puente del Comité Territorial Cántabro.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue sobre el estado de sus jugadores, indicando el bilbaíno, “la duda está en Fernando Román, de ahí que tengamos que esperar a mañana para saber si puede estar frente al Fuenlabrada”. Respecto a la pregunta de que se había visto en Toledo a los jugadores con otra actitud, no dudó en decir, “para ganar un partido no sólo hay que contar con once jugadores, distinto a lo que sucede durante toda la temporada”.

En cuanto a que el partido de este domingo promete ser muy atractivo, dijo, “el Fuenlabrada es sin duda el mejor equipo del grupo, con una buena plantilla y que hace las cosas francamente bien, pero nosotros saldremos con mucha ilusión para conseguir ganar tres partidos seguidos”. Que se veía al equipo en un buen momento, aseguró, “desde luego veo a la gente con mucha moral e ilusión, a la vez que si es cierto que atraviesa un buen momento de juego”.

Sobre que se iban a jugar dos partidos seguidos en El Toralín, el del Fuenlabrada y ante el San Sebastián de los Reyes ya en el nuevo año 2018, matizó, “si ganamos estos dos partidos de casa nos abre todas las opciones. El equipo está cada día yendo a más poco a poco, por lo cual no es el momento de parar y sin duda seguir en esa buena línea”.Sobre que Isi no contaba con muchos minutos, indicó, “yo soy un entrenador que cambia mucho durante la temporada, eso sí, sin hacer cambios revolucionarios, y sin duda en Toledo lo hizo bien y puede terminar siendo titular”.

De que el equipo estaba remontando los partidos, dejó claro, “no es sólo por los puntos, si no por la manera de conseguirlos, y la victoria ante el Toledo fue muy significativa, y estoy seguro que el domingo frente al Fuenlabrada vamos a hacer un buen partido, que es la única forma de poder ganarles. Repito que vamos a ver una Ponferradina haciendo las cosas bien como lo hizo ante el Villarreal en la Copa del Rey. Desde luego de ganar sería un buen fin de año para todos y sobre todo para la afición que tanto sufrió durante lo que va de temporada”.