Carlos Terrazas: “Ante el Talavera hay que volver a la senda de las victorias”

Carlos Terrazas, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 25 a las 17:00 horas en el estadio de El Toralín ante el CF Talavera de la Reina, partido que será dirigido por José Antonio Fernández Rodríguez, del Comité Territorial Gallego.

Como no podía ser de otra manera al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue como se encontraba Yac, indicando el bilbaíno, “le falta un poco y no estará para este domingo. La rodilla es asunto un poco peligroso y aunque esté bien hay que esperar”. Sobre los sistemas de juego, considera, “son los que se hacen antes de comenzar el partido, pero el fútbol es dinámico de ahí que no haya que hacer caso en eso. Es bueno que los jugadores jueguen con una gran dificultad”.

Sobre el Talavera Terrazas lo considera como, “un equipo bien trabajado y nos va a poner dificultades este domingo, pero es una buena oportunidad para que la derrota de la pasada jornada ante el Fabril se nos olvide. Hay que olvidar esa derrota y volver a la buena senda de resultados. En casa hacemos buenos resultados, no como de visitantes”. Sobre si había algún lesionado, indicó, “a falta del entrenamiento de mañana todos están disponibles”.

Respecto al sistema de juego lo considera como, “exigente para el jugador, cosa que tienen que asimilar, y si no se controla es malo”. Sobre Saúl, dijo, “en líneas generales está haciendo buena temporada como sub’23. Hay que procurar tener pocas tarjetas al menos hasta el descanso, y si no hay ninguna mejor. Creo que nos falta hacer partidos más completos y hay que tener dominio en el juego pues duran 90 minutos. No es cuestión física, si no táctica, tener ritmo y continuidad sería importante”.

Respecto a la sequía goleadora indicó, “esperemos que aquí en casa volvamos a la senda de marcar goles”. Sobre el estar más arriba, diría, “quedan muchos partidos y ahora lo primero es ganar al Talavera”.