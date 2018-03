Carlos Terrazas: “El partido ante el Adarve quizá sea el más difícil de los siete que restan de temporada”

De nuevo el técnico blanquiazul tiene a su disposición los 18 jugadores, salvo que en los entrenamientos que restan suceda algún problema con algún jugador, y cuando las cosas se están haciendo bien lo lógico es no hacer cambios

Carlos Terrazas, entrenador de la SDP. / QUINITO

La sala de prensa de El Toralín acogió este miércoles, no el viernes como viene siendo habitual debido a la festividad del Jueves y Viernes Santo, la rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 1 de abril a las 12:00 horas en el Polideportivo Vicente del Bosque ante la AD Unión Adarve, partido que será dirigido por Óscar Martínez Santos, del Comité/Delegación:Gallego.

Como no podía ser de otra manera al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue si seguía contando con los 18 jugadores, indicando el bilbaíno, “en principio todos están bien al no haber no sancionados ni lesionados, por lo cual salvo que en estos entrenamientos que restan suceda algo cuento con todos afortunadamente”. Si ante el Adarve se conseguiría la segunda victoria fuera de casa, dijo, “hay que dar pasos para podernos enganchar a los de arriba, por lo tanto tenemos que hacer fuera lo mismo que cuando jugamos en casa”.

Estamos persiguiendo, siguió diciendo, “meternos en la mitad de la tabla y creo que el partido de este próximo domingo es el más difícil de los siete que restan de la temporada. El campo es pequeño y de hierba artificial, pero ellos están desarrollando buen fútbol. Ante el Valladolid B y el Navalcarnero también el terreno de juego era de hierba artificial y lo hemos hecho muy bien. Repito que lo que queremos lo antes posible es meternos en la mitad de la clasificación. En este partido tenemos que estar muy atentos durante los 90 minutos, pero el ritmo al ser campo pequeño y de hierba artificial puede influir”.

En cuanto a si en la alineación habría algún cambio, indicó, “esto tengo que verlo, pero cuando se están haciendo las cosas bien no es bueno cambiar”. Sobre la sanción a Rubén de la Barrera al cortar una acción del juego la pasada jornada, considera, “no es la primera vez que sucede y hay que aplicar la normativa, si bien tanto los jugadores como los entrenadores tenemos momentos de tensión, y respecto a que le habían sancionado con cuatro partidos cuando a Enrique Martín hace años le metieron diez dejó claro que eso es lo que aplica y decide el Comité de Competición”.

Por último del partido de España y Estonia Sub21 de este martes en El Toralín, matizó, “España hace 50 años tenía mucho que aprender y estaba un poco en pañales, pero actualmente si no es la primera del mundo, está cerca, y todo es fruto del buen trabajo de muchísima gente que se está haciendo en el fútbol base y en las categorías inferiores que colocó a España a nivel mundial”.