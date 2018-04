Carlos Terrazas: “El Rápido de Bouzas tiene un gran mérito y está haciendo una buena temporada”

Carlos Terrazas, entrenador de la SDP. / QUINITO

La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 22 de abril a las 18:00 horas en El Toralín ante el Rápido de Bouzas, partido que será dirigido por Guillermo Conejero Sánchez, del Comité/Delegación extremo.

Como no podía ser de otra manera al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue si además de la vuelta de Jon García tras cumplir su partido de sanción, podría contar ya con Saúl y Yelko Pino y si en principio cuenta con todos, el bilbaíno dijo, “en principio están todos, si bien Saúl anda algo más renqueante pero ya entrenó a partir de hoy bien y creo podré contar con él, pero hay que esperar al entrenamiento de mañana”.

De los objetivos a estas alturas de la competición, no dudó en decir, “nosotros tenemos que mirar a los equipos que van por delante de nosotros, y estamos a su vez a cinco puntos de la Copa del Rey por lo cual hay que luchar por ello además faltando 12 puntos por disputarse podemos hacerlo y tenemos que poner todos los medios para cumplir ese objetivo”.

En cuanto a que el Rápido de Bouzas es el equipo que más goles ha marcado a la Ponferradina en Segunda División B, matizó, “esto lo veo como más secundario, pues en lo que tenemos que centrarnos, repito, es en clasificarnos para la Copa del Rey y al quedar 12 puntos en juego hay que intentarlo”.

Respecto a que el Rápido de Bouzas es el equipo más defensivo de la categoría era una dificultad del partido, indicó, “lo que está claro es que el Rápido de Bouzas tiene un gran mérito y que está haciendo una temporada extraordinaria y que sin duda nos va a poner muchas dificultades aquí el domingo al ser un partido muy exigente y duro, pero nosotros nos sentimos con fuerzas y en un buen momento y vamos a ver si podemos conseguir los tres puntos que nos hacen mucha falta”.

El hecho de que era un equipo muy bien armado y muy práctico en su fútbol, diría, “es el equipo menos goleado del campeonato y que hace resultados muy cortos y los goles son muy importantes tanto a favor como en contra, pero nosotros vamos a ver si somos capaces de hacer un partido completo”.

Si la posibilidad de la vuelta de Jon García podía reordenar un poquito la defensa, Carlos Terrazas considera, “en Vigo hicimos un buen partido, si bien no conseguimos puntos y por ello no podemos estar contentos, pero en líneas generales el equipo estuvo bien y los jugadores que participaron también lo han hecho bien, y ahora con la vuelta de Jon García, con la recuperación de Saúl y de Yelko Pino, ya tenemos más alternativas”.

Que en estos dos últimos partidos donde curiosamente el equipo ha realizado el mejor fútbol de la temporada, quizá se haya acabado el objetivo primordial, si por ello se podría hablar de fracaso por no llegar la playoff, no dudó en decir, “en estos momentos no debemos desviarnos de lo que es la temporada en curso, por lo cual al acabar la temporada será el momento de hacer los balances con la perspectiva de todo lo que ha sido la temporada y su devenir, pero yo creo que ahora mismo tenemos que centrarnos más en lo que tenemos a corto plazo y luego tiempo habrá para hacer ese análisis lógicamente”.

Por último del partido ante el Rápido de Bouzas preveía un partido con pocos goles y pocas alternativas, dijo, “según las estadísticas ellos son un equipo de pocos goles y nosotros de muchos goles, tanto a favor como en contra, entonces veremos lo que sucede, creo somos dos equipos bastante diferentes así que veremos quién se impone a quién”