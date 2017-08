La sala de prensa de El Toralín acogió este martes una rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Carlos Terrazas, previa al partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que su equipo tiene que disputar este miércoles día 30 de agosto a las 20:30 horas ante el Rápido de Bouzas en El Toralín, y que será a partido único.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue sobre si habría cambios respecto al partido ante el Racing de Ferrol, indicando el bilbaíno, “en estos momentos no pienso en la alineación, y si estaría en condiciones de jugar Iago Díaz dejó claro que sigue con molestias y por lo tanto todavía no puedo contar con él. El criterio es sacar una alineación para ganar el partido, partido además importante, por lo que no hay que elegir entre liga y copa, aunque una sea de largo recorrido como la liga, y la copa más corta. Para mí las dos competiciones son importantes”.

Si le estaba sorprendiendo la buena marcha del Rápido de Bouzas, matizó, “no sólo es el caso del equipo gallego, si no que hay más equipos que llevan buena marcha en la liga. Es un equipo peligroso, con mucha ilusión de jugar y que cierra muy bien los espacios motivo por el cual es un equipo férreo, pero nosotros vamos a tratar de ganarles para recibir el miércoles día 6 de septiembre en El Toralín al Atlético Baleares. Es un equipo que viene de una buena dinámica tras el ascenso y se siente un equipo ganador y además que las cosas le están saliendo bien”.

Sobre que una victoria supondría conseguir la primera victoria en competición oficial y a su vez evitar la Copa Federación, dejó claro, “repito que la copa es importante tanto para el club como para la afición, pero si tenemos un día malo te pueden eliminar. Tenemos que estar fuertes en casa y seguir en esa línea”. Respecto a lo que viene en la Página Web del Rápido de Bouzas de que la Ponferradina está en horas bajas, indicó, “no quiero comentar esas cuestiones, pero lo que si tengo claro es que jugamos en casa y quiero pasar la eliminatoria. Tenemos que leer el partido como si fuera de liga”.

Por último Carlos Terrazas sobre el ambiente que vio en El Toralín el sábado ante el Racing de Ferrol, no dudó en decir, “estoy muy contento con el ambiente que vi en el estadio, así como lo que detecto por la calle. La afición está ilusionada y no debemos defraudarles”.