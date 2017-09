El técnico blanquiazul en la rueda de prensa tras el partido de la Copa del Rey disputado ante la Gimnástica Segoviana, partido que su equipo ganó y por ello pasa la Deportiva a los dieciseisavos de final al ganar en La Albuera por 1-0 merced al tanto de David Caiado, habló también del partido que su equipo tiene que disputar este domingo a las 18:00 horas en El Toralín frente al Valladolid B, así como la destitución de su entrenador tras perder en su campo ante el Celta B por 0-3.

Sobre esta destitución Carlos Terrazas indicó lo siguiente, “el cambio de entrenador a mí me apena muchísimo pues Carlos había sido segundo mío en el Guadalajara, pero cuando hay cambio en el banquillo siempre tiene un efecto revulsivo a corto plazo, pero a la larga siempre normalmente en la mayoría de los casos tampoco tiene mayor repercusión, pero si es verdad que a corto plazo agita un poco al equipo y eso de cara al partido del domingo es un factor que tenemos que tener en cuenta, pues el Valladolid B vendrá aquí con un nivel de agitación más alto, además es un equipo que tiene jugadores de mucha calidad y de mucho futuro aunque no hayan empezado con los resultados que ellos pretendían, pero son equipos filiales, y yo a este tipo de equipos los conozco bien pues he entrenado cuatro años a un filial y los equipos filiales pueden atravesar una mala racha, pero en cualquier momento ganan en cualquier sitio. Son equipos un poco imprevisibles