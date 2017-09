La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 3 de septiembre a las 20:00 horas en el Campo Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla, partido que será dirigido por Pedro Sureda Cuenca, del Comité Territorial Balear.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue los motivos por los que no habían entrenado este viernes, a lo que el bilbaíno diría, “fue motivado por el partido que jugamos el miércoles ante el Rápido de Bouzas en la Copa del Rey, y hemos entendido que era mejor dar un día de descanso entre el miércoles y el domingo para que mañana sábado venga el equipo mejor recuperado y esté con ello en mejores condiciones para el domingo frente al Real Madrid Castilla”.

Respecto a que mañana tendría ya a Néstor Salinas entrenando con la plantilla, y que él conoce su método también, si podría viajar a Madrid, indicó, “hoy está de viaje y esperamos que esta noche llegue a Ponferrada y así mañana podrá entrenar con el equipo y que pueda viajar. Ha hecho la pretemporada con el Mallorca y también entrenó, por lo tanto puede estar en condiciones de participar el domingo en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla”.

Sobre las características de Néstor Salinas aseguró, “entiendo que la actualidad demanda hablar de esta nueva incorporación máxime al estar en el último día del plazo de fichajes, por lo cual habrá tiempo de hablar de las características de Néstor, pero ahora debemos volcar nuestra concentración y nuestras energías en el partido del domingo y que es muy importante para nosotros y al que acudimos con la ilusión de poder refrendar la victoria que conseguimos el miércoles ante el Rápido de Bouzas”.

Si contaba con alguno de los dos lesionados o pendiente de lo que ocurra mañana, matizó, “hay algún jugador que tiene molestias, caso de Iago Díaz, Yuri y David Caiado, y si bien han estado entrenando, haciendo intentos de recuperación, pero veremos mañana como están todos los jugadores y aquellos de los que podemos disponer que estén en plenas condiciones para jugar el domingo”.

Sobre el Real Madrid Castilla que quizá sea la plantilla más joven de la historia, con 19 y 20 años si tendría una doble lectura, y si por ello sería candidato a estar arriba, dijo, “candidato indudablemente si lo es, y es un filial con gente joven pues son jugadores sub’23, no veteranos como tiene algunos filiales y desde luego son chicos llamados a ser primeras figuras del fútbol español con una calidad y velocidad muy alta y que nos van a dar muchas dificultades, pero también es verdad que nosotros vamos con mucha ilusión y en buen momento, y además tenemos nuestras armas y vamos a hacer frente a este equipo. Me gusta este tipo de Equipos con chicos jóvenes, no como algunos que tienen jugadores más veteranos que desvirtúan esta competición. Clubes grandes como el Real Madrid que tengan estos chavales jóvenes es una cosa buena para el fútbol”.

Este tipo de partidos, siguió diciendo Carlos Terrazas, “los gana el equipo que lleva la iniciativa, el que marca el ritmo del juego y el que es capaz de jugar a la velocidad que cada momento a él le interese, y eso es lo que hay que conseguir. Lo que ocurre es que enfrente vamos a tener un equipo que va a querer hacer lo mismo. Repito que es un partido para llevar la iniciativa y tratar de mandar en el juego, y eso es lo que pretendemos hacer ante el Real Madrid Castilla”.

Por último si ya tenía cerrada la plantilla, o van a esperar, no dudó en decir, “en principio no tenemos la idea de hacer ninguna incorporación, pero insisto en lo que he dicho desde el principio, un equipo siempre está abierto tanto para salir como para entrar, ahora, y a falta de unas horas para que concluya el plazo de fichajes, no tenemos previsto hacer ninguna modificación”.