Carlos Terrazas: “El mal tiempo nos hizo cambiar el plan de trabajo, pero por dos días no pasa nada”

Calos Terrazas, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 4 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Mariano González, partido que será dirigido por Salvador Lax Franco, del Comité/Delegación Murciano.

Como no podía ser de otra manera al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue como había sido la semana debido a las condiciones climatológicas, indicando el bilbaíno, “sin duda hubo contratiempos y por ello hubo que cambiar el plan de trabajo, pero por dos días no pasa nada”. Respecto a que ante el Navalcarnero es una jornada complicada, no dudó en decir, “es un equipo que está haciendo una gran temporada, pero nosotros vamos con la ilusión de sacar algo positivo en este encuentro. Tenemos que mirar para los equipos que están por delante de nosotros en la tabla y engancharnos a ellos”.

Sobre si el defensa Yac estaba para jugar, dijo, “va bien y creo que para la semana que viene estará en condiciones de jugar, pero ante el Navalcarnero no. Sigue teniendo molestias en la rodilla que no terminan de remitir, pero por lo que me comentan los doctores va bastante bien”. Si esa baja obliga a tener que hacer cambios una vez más en la defensa, indicó, “tengo que pensar y valorarlo y eso lo veremos en el entrenamiento de mañana, pero Ríos Reina se adapta a muchas posiciones y no habrá problemas en eso”.

En cuanto a que había que estar pendiente de los rivales, aseguró, “de cara a la competición si hay que mirar a los que están por delante de nosotros para de esa manera engancharnos a ese citado grupo”. Si estaba mirando el calendario que restaba por delante, matizó, “a partir de ahora todos los partidos son importantes y el primero es el tratar de ganar al Navalcarnero así como a otros. Tenemos que sacar fuera de casa cuantos más puntos mejor, y fuera de El Toralín hemos cosechado buenos resultados, cosa distinta a jugar en El Toralín, donde de haber sacado más puntos estaríamos mucho mejor clasificados. Tenemos que tratar de llevar la iniciativa fuera y saber manejar los tiempos de los partidos, pues duran 90 minutos. Hay partidos que hacemos media hora buena y en otros no, hay que ser constantes y más regulares”.

Sobre si el ansia de agradar podía influir, dijo,” puede ser una de las razones y el equipo es consciente que pueden hacer mejor fútbol, si bien a veces se tuercen las cosas”. Por último sobre lo buenos números del Navalcarnero, indicó, “tienen un equipo fuerte y potente, y van muy bien al contraataque, cosa esta que le está dando muy buenos resultados”. El equipo partirá para Navalcarnero mañana sábado a las 16:00 horas.