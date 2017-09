La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 17 de septiembre a las 19:00 horas en el campo Do Vao ante el Coruxo FC y que será dirigido por Carlos Fernández Buergo, del Comité Delegación/Asturiano

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue el estado físico de la plantilla, indicando el bilbaíno, “Iago Díaz va bien pero todavía es pronto para jugar cosa que espero esté bien la próxima semana, lo mismo que Saúl que sigue acusando molestias, mientras Álvaro Moreno ya está recuperado del golpe sufrido en el último partido. Excepto los citados Iago Díaz y Saúl, el resto están para jugar”.

Sobre el hecho de llevar la Ponferradina nueve meses sin ganar fuera de casa, indicó, “el reto es ese, romper esa mala racha, de ahí que haya que dar un paso adelante lo más pronto posible y ojalá sea el domingo ante el Coruxo FC”. En cuanto a las sensaciones que le daba dando el equipo, como la pasada jornada ante el Rayo Majadahonda donde se ganó con claridad, dijo, “sobre ese particular no me gusta llevarme sólo por esas sensaciones, pues lo importante es que sea con continuidad pues la temporada es muy larga y por lo tanto tiene sus dientes de sierra”.

Del rival del domingo, el Coruxo FC, considera, “tiene un buen equipo y es un rival difícil, pero nosotros tanto en casa como fuera queremos ganar, y desde luego no influye el rival que tengamos enfrente. Sigue con el mismo entrenador y esos es bueno, tiene el equipo un juego intenso y con muy buenos jugadores en la plantilla”.

Respecto a Fernando Román, que fue el autor del primer gol ante el Rayo Majadahonda y que hizo un buen partido, reconoce, “yo procuro hacer las cosas normales y tener criterio, por lo tanto si los resultados son buenos no hay motivos para hacer cambios, eso es lo lógico y de sentido común”. Por último que al jugarse el miércoles ante la Gimnástica Segoviana la tercera ronda de la Copa del Rey influiría en los entrenamientos de la semana, dejó claro, “excepto el próximo viernes día 22 que daré descanso a los jugadores, el resto de los días tendrán sesión de entrenamiento”.