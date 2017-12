La sala de prensa de El Toralín acogió este jueves la rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 10 de diciembre a las 17:00 horas en el estadio Salto del Caballo, ante el CD Toledo, partido que será dirigido por Antonio Santos Pargaña, del Comité Territorial Andaluz.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue sobre los jugadores que están algo tocados, casos de Dinu Moldovan, Cidoncha, Fernando Román y Pallarés, o si había alguno más que se añada a estos, el bilbaíno dijo, “el que mejor está es Pallarés mientras Dinu Moldovan tiene algunas molestias pero va bien, y Cidoncha y Fernando Román están un poco más justos aunque no sean lesiones muy graves ni importantes pero quedan pocos días y veremos si pueden llagar al partido de Toledo”.

Respecto a que lo de Fernando Román era un golpe, mientras lo de Cidoncha era más muscular motivo por lo que se le han hecho unas pruebas si sabía que determinaron esas pruebas, aclaró, “no parece que sea una lesión importante, de ahí que no esté descartado para Toledo”. Si esto obligaba a tirar de jugadores del filial al menos para completar la convocatoria, no dudó en decir, “sí, además habitualmente entrenan con nosotros varios jugadores del citado filial por lo cual lo normal es que vayan a Toledo”.

En cuanto a que había una doble lectura en estas situaciones al temer pase lo peor derivado al alto número de bajas, mientras que los que juegan se sienten algo espoleados por eso, matizó, “no, para ganar un partido no importan las bajas, estas son importantes a largo plazo si se reproducen muchas veces y que en muchos partidos haya muchas bajas lógicamente si es importante, pero si es a corto plazo para ganar un partido no tiene mucha incidencia, lo mejor es que los once que salgan al campo lo hagan bien y que esos cambios funcionen”.

De que había mucho paralelismo entre la marcha del Toledo y la Ponferradina, diría, “en este grupo se está dando esta temporada una circunstancia que requiere prestarle cierta atención, pues si en principio había varios equipos que estábamos llamados a estar arriba como la Ponferradina, el Toledo el Racing de Ferrol y el Pontevedra, estamos ahora en una posición inesperada, lo que implica que en la segunda vuelta todo esté muy abierto y quizá haya equipos que no se planteaban estar arriba, y otros que queríamos estar arriba y estamos abajo, por lo tanto deja muy abierta la segunda vuelta y por ello pueden pasar muchas cosas”.

Que el Toledo tiene una buena estructura ofensiva de la categoría y que es el equipo que más goles marca, dejó claro, “más que la estructura ofensiva lo que sí es evidente es que en el capítulo realizador a nivel general es el equipo que más goles ha metido, pero también le han metido muchos goles en pocos partidos. Estos son datos que están ahí y que llaman un poco la atención pero que también se pueden relativizar en cierta medida”.

Si se viviría la tensión de aquí cada 15 días, o se traspasaría al rival en su campo, indicó, “el Toledo viene de ganar la pasada jornada al Coruxo en tierras gallegas y eso le ha dado cierta tranquilidad, y nosotros sabemos que tiene una buena plantilla con jugadores que en cualquier momento te pueden hacer gol, que de hecho está metiendo muchos, pero nosotros también les podemos hacer mucho daño, y desde luego vamos con mucha ilusión a Toledo para conseguir esa primera victoria lejos de El Toralín que nos relanzaría en la tabla de cara a la segunda vuelta. Creo que el problema que estamos teniendo es que fuera de casa estamos sacando pocos puntos, mientras en casa el comportamiento del equipo ha mejorado, pues de los cuatro últimos partidos hemos ganado tres, pero repito que fuera de casa no estamos igual”.

En cuanto a que el equipo está marcando goles con cierta normalidad, el bilbaíno dijo, “repito una vez más que yo soy un entrenador a largo plazo y creo que el equipo va a más. Las sensaciones pueden ser las contrarias, como que el equipo va a menos, pero si echamos mano de los números en las diez primeras jornadas sacamos seis puntos, mientras en las siete siguientes hemos sacado diez, pasando de una producción del 27% de los en puntos en juego, a pasar a una puntuación del 47%, y eso da pie a que el equipo va a más en contra de las sensaciones que se pueden transmitir en un momento determinado, por tanto si seguimos en esta progresión los resultados van a ser mucho mejores”.