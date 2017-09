La sala de prensa de El Toralín acogió este martes una rueda de prensa con el entrenador blanquiazul, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo miércoles día 9 de septiembre a las 20:30 horas en El Toralín ante el Atlético Baleares correspondiente a la 2ª eliminatoria de la Copa del Rey.

Al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue el estado físico de la plantilla, indicando, “en estos momentos tenemos la baja de Iago Díaz que esperamos que para la próxima semana se pueda incorporar al grupo si todo va bien, y Saúl está renqueante del golpe que sufrió en Valdebebas y ha sido poco tiempo para que se recuperara, veremos a ver mañana como está. El resto se encuentran bien, incluso Yuri que está mejor de sus molestias y voy a esperar como están todos mañana”.

Sobre las muchas tarjetas que tiene el equipo, diría, “no me gusta cuestionar las decisiones arbitrales sabiendo que el fútbol es un juego y el error, también del árbitro como del entrenador o de los jugadores forman parte del juego”. Si cambiaría algo el sistema para este partido de Copa del Rey, dejó claro,” no tendría sentido el cambiar el criterio y yo mañana voy a pensar y darle vueltas a la alineación, pero repito que lo que sí tengo claro es el criterio y voy a sacar la alineación que me parezca más idónea para pasar la eliminatoria sin mirar más allá, pero sabiendo que el domingo tenemos un partido muy importante con el Rayo Majadahonda, pero ahora mismo vamos a pensar en el Atlético Baleares”.

Sobre el rival, dijo, “es uno de los equipos que al principio de temporada aspiran a meterse en los puestos cabeceros de la 2ª B e intentar el ascenso, cosa que el año pasado ya jugaron la fase de ascenso a Segunda División A, por lo cual podemos decir que de los 80 equipos de 2ª B es de los 20 equipos más potentes de la categoría y sin duda va a ser un partido muy difícil, duro y experimentado y con muy buenos futbolistas, pero bueno, tenemos que pasar la eliminatoria en nuestro campo pues tenemos la oportunidad de quedarnos a una eliminatoria de llegar a dieciseisavos de final y no debemos dejarla pasar”.

Respecto a que era importante el descanso. Aseguró, “ahora mismo en el entrenamiento lo que no podemos cometer es el error de cargar al jugador de manera innecesaria pues lo importante es que mañana el jugador esté fresco y que esté bien para poder rendir, de ahí que hoy hayamos cambiado algo el entrenamiento para que no sucediera esto”. En cuanto a David Caiado que declaró en rueda de prensa que iba a ser su año y una apuesta del entrenador y el propio jugador, incluso que el Dinamo de Bucarest estaba interesado en hacerse con sus servicios, si lo había hablado con él, dijo, “el fútbol es un ámbito abierto y un ámbito que es dinámico y que pueden ocurrir esas cosas y por lo tanto me parece a mí que no hay que poner puertas al campo. Yo siempre que se respetan las normas todo lo considero correcto, lo que no me gusta es que no se respeten y eso es lo que afortunadamente nos da la legislación actual”.

En cuanto a cómo estaba el terreno de juego considera, “el club está haciendo grandes esfuerzos para que esté en las mejores condiciones, pero la verdad es que nos ha venido mal el verano y hemos tenido problemas importantes tanto en el campo de El Toralín como en el de entrenamiento. Lo importante es que en el futuro el campo esté mejor y se está trabajando duro para ello”.

Sobre el hecho de que se había cerrado el plazo de fichajes si estaba contento, dijo,” estoy muy contento con la composición general de la plantilla y ahora mismo tenemos que centrarnos a los jugadores que tenemos y sacar el mayor rendimiento. Repito que estoy muy satisfecho de cómo había ido todo después de tres meses de trabajo duro. Ahora lo que hay que hacer es sacar el máximo rendimiento y cumplir los objetivos que tenemos marcados”.

Por último al bilbaíno respecto a que la afición y las redes sociales pensaban que la plantilla es corta, no dudó en decir, “lógicamente opiniones puede haber muchísimas pero el tiempo dirá como transcurre la temporada, pero lo que sí he observado en el fútbol desde hace unos años es que gusta mucho opinar muy rápido cuando la temporada es muy larga y pasan muchas cosas, pero hay una auténtica obsesión o necesidad de opinar muy rápido y eso muchas veces condiciona los juicios de las personas, pero el fútbol te demuestra que es algo dinámico y que se van produciendo muchos cambios”.