Carlos Terrazas: “Yuri entrenó hoy y tiene ganas de jugar. Su lesión no es grave, pero hay que esperar a mañana”

Carlos Terrazas, entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la habitual la rueda de prensa con el entrenador y director deportivo de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, previa al partido que su equipo tiene que disputar este próximo domingo día 8 de abril a las 19:00 horas en El Toralín ante el Atlético de Madrid B y que corresponde a la jornada número 33, partido que será dirigido por Josu Galech Apezteguía, del Comité/Delegación: Navarro.

Como no podía ser de otra manera al técnico blanquiazul lo primero que se le preguntó fue el estado de Yuri debido a la contusión fortuita que le ha producido una fractura de los huesos propios derechos de la nariz este pasado miércoles, a lo que el bilbaíno dijo, “hoy estuvo entrenando y tiene ganas de jugar, así como el médico también dice que su lesión no es grave, por lo cual como queda todavía mañana sábado veremos si llega. Está claro que Yuri está haciendo un tramo de temporada muy bueno, si bien un equipo tiene que estar preparado para estas contingencias, pero intentaremos que juegue. Las lesiones nunca son buenas pero esta afortunadamente no es grave y quiero que juegue ante el Atlético de Madrid B”.

Que en esta próxima jornada había duelos directos, matizó, “nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a los puestos que nos preceden en la tabla y cuanto antes mejor para quedar lo más arriba posible”. Respecto al Atlético de Madrid B, indicó, “será un partido muy difícil pues tienen jugadores de gran calidad, que juegan bien al contraataque y tienen un fútbol que lo hacen a la perfección”. En cuanto a que Isi estaba últimamente contando con muchos minutos, considera, “pues sí, y en estos momentos de competición si todo va bien, como bien lo dicen los resultados, no hay motivos para hacer cambios, pero eso no quita que jugadores que no están jugando ahora lo hagan”.

En lo que respecta a la manera de jugar del equipo, aseguró, “nuestra manera de jugar y entrenar es una forma de perspectivas a largo plazo, y un equipo que trabaja bien va de menos a más y eso es lo que está sucediendo ahora”. Que en mayo terminaría la temporada 2017-18, dejó claro, “no debemos perder un gramo de energía y hay que centrarse en lo que resta de competición, y tenemos la Copa del Rey cerca y creo que podemos llegar aunque es difícil”.

Por último, que lo bueno sería hacer pleno en las seis jornadas que restan, diría, “hacer pleno sería ideal y esa es mi ilusión, pero para hacer pleno lo primero es ganar este domingo al Atlético de Madrid y no tener miedo a nada. Ahora la Ponferradina es un equipo valiente aunque lógicamente siempre hay que mejorar cosas”.