Carmen Calvo defiende en Ponferrada que el feminismo “reparte igualdad para hombres y mujeres”

La exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante su participación en Ponferrada de una charla organizada por la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas. / C. Sánchez

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo participó este martes en un acto organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas en Ponferrada, en el que subrayó que el feminismo “reparte igualdad para hombres y mujeres”. La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados criticó que cuestiones como los vientres de alquiler vuelvan a protagonizar “debates que se abren incomprensiblemente” e instó a las mujeres a ser “cada día más exigentes” a la hora de reclamar sus derechos.

En ese sentido, reiteró la necesidad de trabajar en la agenda feminista “por el bien de la propia democracia” y para “resolver problemas históricos gravísimos” que afectan a las mujeres, entre los que destacó asuntos económicos como “peores salarios, peores pensiones y más tasa de desempleo”, así como la lacra de la violencia machista.

Al respecto, calificó de “asunto grave” la investigación abierta por la Policía en Logroño para aclarar una presunta violación grupal a dos menores. “Esto no para”, lamentó la exvicepresidenta, que instó a la sociedad a “reflexionar mucho y muy seriamente” sobre la manera de entender las relaciones y la sexualidad de las generaciones más jóvenes.

Según Calvo, “la política no son sólo bienes materiales, también son valores, ética y formas de vida”. En ese sentido, la exvicepresidenta recalcó que “hace falta hablar mucho, hace falta política hecha a mano, artesanalmente” y valoró la existencia de “espacios de pensamiento” como la jornada de hoy. “No estamos solas, nos acompañan muchos hombres que no entienden las relaciones humanas si no es desde el respeto y la libertad”, apuntó Calvo.

Rodeada por compañeros de partido, entre los que destacó la presencia del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y del secretario general de los socialistas en la provincia, Javier Alfonso Cendón, Calvo confió en que el PSOE obtenga el próximo 28 de mayo unos “resultados magníficos” que le permitan “gobernar solo”, una cuestión que consideró “una obligación”. “Que entienda todo el mundo lo que hacemos y lo que somos”, concluyó.