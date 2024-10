Carmen Merayo, un torbellino de implicación y ayuda desde Cubillos del Sil

Carmen Merayo tuvo claro lo que quería hacer en su vida desde que tenía 12 años y vio las diapositivas que unas misioneras proyectaron en su colegio, el Espíritu Santo de Ponferrada: “Yo quería irme a África o a Sudamérica, como ellas. Cuando me contaban esas historias yo quería salvar el mundo, pero claro, tenía 12 años. Luego no sé si fui cobarde o fue cosa de las circunstancias, pero no fui”, recuerda con un punto de nostalgia.

Sin embargo, aún sin salir de España, esas ganas de ayudar a los demás y defender causas justas dejó poso en Carmen, que a los 19 años se apuntó a su primera ong, Greenpeace, durante su estancia en Madrid: “Cogí uno de esos panfletos que te dan en el metro y de aquella era una época en la que queríamos hacer muchas cosas. Estuvimos encadenados en Torrejón de Ardoz… Hacíamos cosas que si me lo dijera mi hija, le daba un cachete, pero eran cosas que nos parecían justas”.

De Madrid se fue a Alicante y de nuevo volvió al Bierzo, donde las circunstancias de la vida la llevaron a ocuparse del cuidado de su padre y su abuela, enfermos de alzheimer, una etapa que le dio una nueva perspectiva a su vida: “Hice un curso de empleo en Cubillos de gericultura, geriatría y ayuda a domicilio” y vio que ocuparse de personas mayores era una nueva motivación.

Cruz Roja, la labor de su vida

Hablar con Carmen es enfrentarse a un torbellino de ideas y de recuerdos, todos relacionados con la solidaridad y la ayuda activa a los demás: formó parte de la plataforma Stop Desahucios, “donde conseguimos que le devolvieran el dinero de las cláusulas suelo a mucha gente e intercedíamos con los bancos para evitar que los echaran de sus casas”. También fue juez de paz en Cubillos del Sil, colaboró con Alzheimer Bierzo y Asprona Bierzo, hizo sus pinitos en Aldeas Infantiles… y entonces apareció Cruz Roja.

“Mi hija se apuntó a Cruz Roja y me animó a que me apuntara yo también”, rememora. Allí pasó once años haciendo de todo, desde servicios preventivos en conciertos o carreras hasta colaboración en simulacros de grandes accidentes o ayuda a mujeres maltratadas, e incluso llegó a ser vicepresidenta de la agrupación local de Ponferrada, pero sus mejores momentos los vivió, de nuevo, con las personas mayores.

“En la pandemia fue cuando más tiempo pasé trabajando, sobre todo en reparto de alimento o traslados de gente que tenía que ir a consultas. También asistencia a usuarios en Cubillos, haciendo visitas, llamando por teléfono a ver qué tal estaban, levantar a gente mayor de la cama… Para mí Cruz Roja fue un subidón porque era un escape a lo que tenía en casa y sobre todo porque te da más de lo que tú das”.

Bierzo Sur, su conexión con África

Aunque el tiempo ha ido pasando, a Carmen no se le ha olvidado nunca aquella conexión que sintió con África cuando era pequeña y, finalmente, llegó el momento de poner su granito de arena para ayudar a este continente. “En Cruz Roja tenía de compañera a Carmen Vilas, que lleva la ong Bierzo Sur en Santo Tomé y Príncipe. Nos lo comentó un día y como es una persona tan vital, tan especial, tan cariñosa y tan dada a todo, enseguida te engancha. Entonces me acordé de la donación que hace el Ayuntamiento de Cubillos del Sil con las dos comidas que organiza en las fiestas y cada año voy a darles la tabarra para ver si tienen a quién donar, y si no, que sea para Carmen”.

Eso sí, le sigue quedando la espinita clavada de visitar África: “Nunca tengo dinero para acompañarla, pero por ganas… Mi objetivo cuando me marché a Madrid a trabajar con 19 años era ahorrar dinero, apuntarme a una ong y marcharme, pero luego llegaron los niños…”. ¿Y ahora? “Ahora tengo a mi nieto, Ibai (ríe). Me he vuelto más prudente y me dedico a ayudar a mi hija, pero si me tocara la lotería sí iría porque mi objetivo siempre fue ese, me marcaron muchísimo aquellas misioneras”.

A pesar de tener todavía ese sueño por cumplir, Carmen Merayo se puede sentir –y se siente– orgullosa de todo lo que ha hecho en su vida: “Al final he hecho cosas más viables y he dedicado parte de mi vida a la gente mayor, que es lo que más me gusta, y a lo que he podido por aquí”. Que no es poca cosa, cabe añadir.

Premios Mujer 2024

El Ayuntamiento de Cubillos del Sil, con el alcalde Antonio Cuellas al frente, ha propuesto a esta ponferradina como nominada a los Premios Mujer 2024 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, de las de nuestra comarca.