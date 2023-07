Carmen Morán: "el Partido Socialista protege lo público; el Partido Popular saquea lo público en defensa de lo privado"

La Senadora del PSOE Carmen Morán. / QUINITO

Carmen Morán Franco (Sigüeya, 1962) es senadora por la provincia de León desde 2019. En estas elecciones, vuelve a presentarse con las siglas del Partido Socialista Obrero Español y una defensa clara y contundente de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Atiende a El Bierzo Digital iniciada la campaña electoral de los que, a su juicio, son unos de los comicios más importantes de los últimos años.

Desde hace cuatro años, ocupa usted un escaño en el Senado. Esta es una institución un poco desconocida, ¿cuál es su importancia?

Pues tiene una importancia muy relevante: las leyes que vienen del Congreso se mejoran, aparte de también aprobarlas, pero las mejoramos, incluso impulsamos alguna desde el Senado. Es una labor desconocida por lo que posiblemente lo que tengamos que hacer es darla a conocer.

¿Qué destacaría usted de su labor durante estos cinco años en favor del Bierzo desde la Cámara Alta?

Al ser una Cámara Territorial, se está logrando, a través de esos contactos con los ministerios, traer inversiones para el Bierzo. Estoy pensando ahora mismo en el Lazo del Manzanal, acortando a distancias de Ponferrada a León. El PP, yo, que yo sepa, todos estos años nunca lo ha mencionado. Ahora, tenemos 500.000 euros para hacer ese estudio, para mejorar y para que se puedan acortar esas distancias tan importantes entre Ponferrada y León.

Hay proyectos que, si volvemos a gobernar, ahí están encima de la mesa, y son importantísimos. El Lazo del Manzanal y, ya aprovechando de la modernización de los regadíos del Bierzo, el Parque Agroalimentario. También tenemos ahí 200.000 euros adjudicados ya para el estudio de viabilidad, que la Junta jamás apostó por él. El señor Herrera lo lanzó con unos titulares brutales, semanas de hablar de ello, y el señor Mañueco ni tan siquiera ha recogido ese guante.

Nosotros los socialistas sí apostamos por ese Parque Agroalimentario en el Bierzo, que es algo que necesitamos.

En el Bierzo, el Alto Sil y Laciana siempre se habla mucho de la famosa reindustrialización, para que la zona vuelva a contar con factorías que generen gran valor añadido. ¿Qué proyectos hay para que la gente vuelva a soñar con la prosperidad industrial?

A nivel empresarial, el Bierzo se está reindustrializando, con una apuesta y un compromiso firme dentro del convenio de transición justa, con concesiones de financiación, ayudas y subvenciones a empresas como LM, Emovi, Tvitec, para la creación de una planta de producción de vidrio curvo en Cubillos del Sil, con una inversión de más de 180 millones de euros y 250 empleos directos, sin contar los indirectos.

Claro que el empresariado y nosotros, el territorio, reclamamos infraestructuras abandonadas por el gobierno del PP y ahí ya tenemos, por fin, la licitación de un primer tramo de la A-76.

Algunos proyectos industriales, como los de las eólicas y fotovoltaicas, generan preocupación en muchos sectores, tanto ecologistas como económicos (turismo rural,agricultura, el vino…). Hay cierto miedo en el Bierzo a los llamados “excesos” de las eólicas y de las renovables en general. ¿Qué postura va a mantener el Partido Socialista en este aspecto?

Si volvemos a gobernar, que lo haremos, Pedro Sánchez ya ha mencionado cómo se va a gestionar eso: implicando a las personas dentro de esas decisiones. No van a ser ya las instituciones quienes decidan por todos, y eso se va a llevar a cabo. Se van a implicar las pedanías, las personas que viven de lo que son otras actividades, que puedan tener un impacto brutal.

Dónde se puedan poner esas instalaciones no va a depender ya solo de las administraciones. Eso se ha dicho y yo lo reafirmo. Todas las leyes que están aprobando, todo lo que se está proponiendo, no son meros titulares, porque salen luego en el BOE.

¿Cómo valora el liderazgo de Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez, en Europa, es un líder valorado. Se imitan políticas que se gestionan en España y luego se aplican en otros lugares de Europa. Lo que no comprendo es que aquí en España no se le da ese reconocimiento, cuando se han aprobado más de 200 leyes, muy buenas para todas las capas sociales del país. Para todos. Fuera tiene ese respeto y aquí da la sensación que no se aprecian todas las bondades que se han desarrollado desde el Gobierno.

¿Qué leyes destacaría de la última legislatura?

La subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, el ingreso mínimo vital, la ley de eutanasia, la ley de vivienda, importantísima para la gente joven, para que tengan alquileres sostenibles y para que tengan posibilidad de emanciparse. Porque es muy triste si es la generación mejor preparada y luego tienen que estar viviendo en casa de los padres. Y yo sé que hay gente que está enfadada por darles 400 euros para que puedan ir a consumir cultura. Cultura no significa irse a una discoteca con un 25 por ciento en las copas.

El Gobierno Socialista pone a disposición un incentivo económico de 400 euros para promover el consumo de productos culturales mientras las juventudes del PP en Madrid están en “negociaciones” con “las mejores discotecas de Madrid” para obtener ventajas y “poner en valor el carnet del partido”.

Nosotros vamos por otro lado. Si hay dos formas de gobernar, está claro, la nuestra va en la leña de defender lo rural, de defender las actividades agrarias, las actividades agropecuarias, todo lo que es la fortaleza, en este caso, del Bierzo.

Hay dos formas de gobernar, también en la Sanidad: el Partido Socialista protege lo público. El Partido Popular saquea lo público en defensa de lo privado.

El mundo rural tiene problemas de conexión telefónica, a internet y tiene el problema de carecer una sucursal bancaria cerca. ¿Cuál es la postura del PSOE en este sentido?

La postura la marcó de forma contundente Eduardo [Morán], como presidente de la diputación. Y es un proyecto que, si volvemos a gobernar la diputación, se llevará a cabo. Que son estas especies de pequeños módulos móviles con personal para atender el medio rural.

Pero ya no es solo el tema bancario o el tema de la fibra óptica, también se trata de que si no tenemos sanidad y se empeña la Junta de Castilla a encargarse de la sanidad, ya no solo en el ámbito rural, porque está de pena. En esta comunidad la sanidad está de pena. Y aquí es donde tienen ellos que hacer un ejercicio, no solo hacerse una fotita detrás de un tractor o con unos caballos o caminando por el campo. Hay que traducir ese marketing en hechos reales, en hechos que necesitamos la sociedad. Nuestros mayores que han luchado tanto para tener su casa en el campo, en el pueblo, necesitan y tienen el derecho a vivir en ella. ¿Cómo? Con los servicios. El primero, la sanidad.

La gente se queja de que el transporte ferroviario es deficiente. Es difícil conectar Ponferrada con la capital de la provincia, con Valladolid y con la capital del estado. El senador Silván muchas veces reclama mejoras en las infraestructuras ferroviarias. ¿Usted en el Senado va a mantener una postura reivindicativa en materia de comunicaciones por tren para el Bierzo?

Sí, claro que vamos a mantener una postura reivindicativa. Muy reivindicativa. El señor Silván puede decir lo que quiera. Ha sido consejero de Fomento y me encantaría saber qué ha hecho. En ese caso, cuando el gobierno era del PP, la Junta de Castilla y León era del PP, la Diputación era del PP, el Ayuntamiento de León y el Ayuntamiento de Ponferrada eran del PP.

¿Pero qué han hecho? ¿Me lo pueden explicar? Nosotros sí vamos a ser muy reivindicativos.

Nosotros hemos mejorado la conexión Ponferrada-León. Y sí que es cierto que, como siempre, no solo porque ha gobernado el Partido Socialista ha habido problemas en los trayectos. No es algo que, por ser ahora mismo el Gobierno Socialista, se dé esa circunstancia. Claro que hay que apostar por ello y hay que apostar con partidas de dinero económicas. Es que no hay más. Titulares huecos podemos lanzarlos todos.

Y vamos a ser muy reivindicativos. Lo tenemos clarísimo. Es importante para el territorio. Ya no solo por tren, sino que por carreteras también.

Ciuden es una fundación que depende del Estado. ¿Qué podemos esperarnos de ese espacio en los próximos cuatro años si el PSOE continua siendo quien hace los Presupuestos Generales?

Voy a hablar de la importancia que tiene que volvamos a gobernar para consolidar todos los proyectos que hay en marcha. Es de vital importancia. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando Zapatero puso en pie Ciudad, que en su día, cuando se creó en el 2006, a nivel mundial solo había siete plataformas. Hoy seríamos un referente mundial y no lamentaríamos la pérdida de cientos de empleos de calidad.

¿Qué hizo el gobierno del PP? Aniquilarla, cargársela solo por ser un proyecto socialista, ¡qué falta de lealtad institucional! Ha sido una brutal irresponsabilidad política. Lo más triste es que salen airosos y a costo cero. Este atropello, esta traición al Bierzo y a León. Es lamentable.

Con nosotros, ya se ha dotado a Ciuden con 30 millones de euros y más que se está haciendo que continúan las obras de adaptación de la planta de Cubillos para la producción de hidrógeno verde y almacenamiento de energía.

Imagínate qué hubiera sido hoy de Ciuden si las energías empleadas por el PP para aniquilarla hubieran sido impulsarla, mimarla y dotarla de partida económica.

¿Dónde estaríamos hoy como referente mundial? ¿Qué sería este territorio? Abanderando el hidrógeno verde, puntero. Y aquí estamos reflotando, recuperando, volviendo a darle oxígeno. Algo que iba con un proyecto brutalmente bueno para esta comarca y para este territorio.

Yo quiero destacar que, aparte de la Ciuden, reflotarla y darle ese músculo, esa fuerza con La Térmica Cultural, con más de 1,1 millón de euros. Y decir que, a fecha de hoy, ha recibido 15.000 visitas. Lo digo porque el señor Morala no cree en ella. Espero y deseo que mantengan lo que ya está en marcha y funcionando.

Que se olviden de los colores políticos, que no vuelvan a tener esa irresponsabilidad que han tenido con la ciudad. No son gobiernos ni rojos ni azules los que tienen que quitarle las ilusiones, las ganas de quedarse y vivir en El Bierzo a toda la gente que creemos en El Bierzo.

No tienen el derecho. Nosotros, desde luego, nunca haríamos eso. Solo por ser proyectos del PP, si es bueno para El Bierzo, los mantendríamos, los mimaríamos y los revitalizaríamos.

Desde hace años, se está buscando la manera de crear un tren turístico entre el Bierzo y Laciana. Si usted vuelve al Senado, ¿será un impulso para ese proyecto?

Por supuesto, es un maravilloso proyecto de tren turístico dinamizando todo lo que son los municipios del Valle Minero, el Bierzo. Por desgracia vuelvo a decir que nosotros sí, claro que apostamos por él y agradecemos la enorme labor que han desarrollado todo este equipo del Consorcio del Ponfeblino que ha trabajado para que sea una realidad con cuatro millones de euros del gobierno.

¿Qué ocurre? Que el PP lo guardó en el último cajón en la Junta de Castilla y León y hoy hablan de él con orgullo, de lo cual nos alegramos y lo agradecemos.

Pero también exigimos el compromiso de la propiedad, que es la Junta de Castilla y León, de realizar el mantenimiento de todas las infraestructuras que hay, porque no se trata de que con esos cuatro millones haga este equipazo la labor que le corresponde a la Junta de Castilla y León como propietaria.

La Junta tiene que comprometerse y realizar ese mantenimiento que nunca ha hecho. Ya no solo de las vías, sino que de las estaciones que tienen. Y luego, con esos cuatro millones, es impulsar este maravilloso proyecto.

Solo me quedaría preguntarle por qué los bercianos deben votar al Partido Socialista Obrero Español en las próximas elecciones

Bueno, pues estamos ante unas elecciones generales de las más importantes para nuestra democracia. Están en riesgo libertades y derechos adquiridos con muchísimo sacrificio y que nos pertenecen como sociedad, a mujeres y a hombres, a hombres y a mujeres, por todo lo que se ha luchado en décadas.

Y yo creo que el Partido Socialista no es que lo crea, ha dignificado la vida de las personas y enfrente tenemos al PP que se tendrá que someter sí o sí a Vox si quiere gobernar. Ya estamos viendo lo que está pasando en otros territorios y yo de verdad pido el voto para que podamos consolidar lo que tenemos y cuanto a proyectos para todo este territorio.

Eso de uno y de dos, porque tengo una nieta y como yo, muchas mujeres tenemos hijas y nietas, no me gustaría que esta gente llegue a las instituciones como lo están haciendo en otros lugares para derogar todo lo que a ellos no les gusta, que son muchas cosas que nos definen como gente libre.

Ellos dicen, en el eslogan del PP, es el momento, ¿pero es el momento de qué? ¿De cargarse todo lo que se ha logrado para avanzar? No, no es el momento.

¿Hace un llamamiento al voto útil?

Sí, apelo a ese voto útil para el congreso y el Senado porque sé que hay políticas que no gustan a todo el mundo pero el voto útil significa, para esas personas que no piensan igual que nosotros, decir “sí, queremos seguir avanzando; seguir materializando todas estas buenas políticas que se han desarrollado desde este gobierno”. El PP solo mira para las cúpulas. Nosotros gobernamos para todos y es necesario ese voto útil que las personas nos den su confianza.