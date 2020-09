Carnero augura un “gran año” en la vendimia 2020

Vendimia en el Bierzo / C. Sánchez

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, auguró este sábado en Aranda de Duero (Burgos) un “gran año” para la campaña de vendimia de 2020, durante la cual se prevé recoger en la Comunidad más de 285 millones de kilos, superando en un 12 por ciento los datos del año anterior, y en un 13 por ciento la media de los últimos cinco años.

Acompañado por la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González, el presidente de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero, Enrique Pascual, y la propietaria de la bodega Peñalba López-Finca Torremilanos, Pilar Pérez Albéniz, el consejero presentó en esta bodega los datos de la campaña de vendimia en la Comunidad.

Carnero señaló además que Castilla y León se encuentra “lejos de alcanzar” los 306 millones de kilos de 2018, aunque aseguró que se está en un “buen porcentaje”. Asimismo explicó que las D.O. Bierzo y Sierra de Salamanca se encuentran en su fase final, seguidas por la D.O. Rueda que está en una “fase muy avanzada”, con en torno al 80 por ciento de la producción recolectada. Por otro lado, la D.O. Toro está aún en una “fase intermedia”, seguido de la Ribera del Duero o Cigales, que están en una fase inicial. Por último, recordó que las denominaciones de Valtiendas y Arlanza aún no han comenzado.

PCR a los trabajadores

Durante su intervención, el consejero señaló que pese a las dificultades de este año debido a la pandemia del COVID-19, será un “buen año” y recordó que las labores se están llevando a cabo cumpliendo todas las medidas sanitarias.

Por ello, quiso animar a los bodegueros y productores a realizar las distintas pruebas PCR a todas las personas que trabajen en la campaña de vendimia 2020. En este sentido aseguró que desde la Consejería han puesto a disposición de las Denominaciones de Origen la “posibilidad” de realizar estas pruebas a “cualquier trabajador” que se contrate para las labores de recogida de la uva este año.

Apertura a otros mercados

Por último, a preguntas de los medios acerca de si se llevará a cabo algún tipo de promoción para los vinos que no pudieron salir al mercado debido al cierre del canal Horeca, Carnero subrayó que la intención de la Junta es llevar a cabo una serie de campañas, a través de Tierra de Sabor, para poner en valor el sector vitivinícola.

Asimismo, recordó que junto a la pandemia, existe una “inestabilidad de fondo” que afecta especialmente a este sector, como es la inestabilidad de los mercados. “Con esta crisis nos estamos dando cuenta de que el abanico hay que abrirlo más e incidir en mercados donde nuestra presencia todavía no es la que consideramos óptima”, dijo, haciendo referencia a países como Japón, México o Brasil, entre otros.