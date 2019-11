Carnero pide a Planas que Bierzo, Ribera, Rueda, Toro y Guijuelo figuren en el primer listado de DO reconocidas en la negociación con China

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, que participó hoy por videoconferencia en el Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria, solicitó al ministro del ramo Luis Planas, que el Bierzo, Ribera del Duero, Rueda, Toro y Guijuelo figuren entre el centenar de DO y figuras de calidad reconocidas en un primer listado de la negociación bilateral entre la Comisión Europea y China. “Ha supuesto una desagradable sorpresa comprobar que en esta lista no están las figuras de calidad de vino que se van a reconocer en el país chino al ser sólo doce españolas y ninguna todavía de Castilla y León. El ministro lo ha atendido y va a intentar que ahora se amplíe el listado”, indicó.

Por ello, consideró que existen denominaciones de origen que, tras esta primera fase de selección y, sin esperar a que se produzca una segunda fase en la que se pueda figurar, “hay DO determinadas en la Comunidad que ya tienen que estar dentro del acuerdo con China que se debe formalizar en breve”.

Así, aclaró que en este momento la presencia exportadora del vino del Bierzo, Ribera, Rueda, Toro y Guijuelo hacia el mercado chino es muy importante “y no se puede esperar por parte de las DO y de Castilla y León que se esté cuatro año desprotegidos en relación a un acuerdo que precisamente lo que trata es de blindar figuras de calidad y sus productos, para que no puedan ser suplantadas por marcas china en este caso o procedentes de otras DO de la Unión Europea”.

Carnero explicó que llegar a acuerdos de este tipo “es sumamente importante y muy positivo”, ya que suponen ventajas comerciales recíprocas de productos de calidad por ambas partes. Por lo tanto, señaló que “no se puede discriminar a una Comunidad autónoma con una alta especialización en productos protegidos por la UE como es Castilla y León, que cuenta con 17 denominaciones de origen y 19 indicaciones geográficas”.

China es el segundo destino de las exportaciones agroalimentarias de la UE con más de 12.000 millones de euros al año. También es el segundo destino de las exportaciones europeas de productos protegidos con denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que representan el nueve por ciento de su valor. El acuerdo, que aún no está formalizado porque tiene que ser aprobado en el Parlamento Europeo y en el Consejo, tendría su entrada en vigor previsiblemente a finales de 2020.

En este acuerdo se incluye una primera fase de cuatro años a partir de la cual entrarían en una segunda fase otras 175 denominaciones de origen e indicaciones geográficas europeas, entre las cuales se encuentran 36 españolas, cinco de Castilla y León: cuatro vínicas como son Bierzo, Ribera del Duero, Rueda y Toro. Y jamones y paletas ibéricas de la Denominación de Origen Guijuelo, aunque estas no se reconocerían hasta 2024. El consejero Carnero planteó al ministro Planas la necesidad de tratar con el comisario Hogan adelantar a la primera fase la inclusión de las denominaciones de origen de Castilla y León previstas para la segunda fase e incluir en la segunda aquellas otras que quieran exportar a China, al no haberse formalizado aún el acuerdo bilateral.

Peticiones de Castilla y León

En el Consejo Consultivo de Política Agrícola Comunitaria (PAC), presidido por el ministro Luis Planas, ser abordaron además asuntos que se tratarán el próximo 18 de noviembre en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebrará en Bruselas. Jesús Julio Carnero propuso al respecto que el pago directo a la renta, las ayudas agroambientales y las inversiones en regadío con ahorro de agua y energía computen como apoyo medioambiental.

El consejero indicó que en la nueva PAC tendrá un importante compromiso medioambiental, que deberá ser compatible con la actividad de los agricultores y ganaderos y se está intentando delimitar bien un porcentaje de gasto anual o bien una cantidad fija anual de financiación en el Plan Estratégico que vaya orientado a la mejora medioambiental. En esta línea precisó que “sea un porcentaje o sea una cantidad fija, lo importante es que no debe ser una limitación para el desarrollo de la actividad agraria”.

En su posición el pago básico a la renta del primer pilar debe computar para el paquete medioambiental, ya que el apoyo a la renta “es un buen argumento para la sostenibilidad de la actividad agraria y por lo tanto para evitar el abandono de la producción, abandono que arrastraría el despoblamiento de nuestros pueblos con efectos medioambientales muy negativos”.

También argumentó que en el segundo pilar hay múltiples intervenciones que afectan al sector agrario con efectos muy positivos en el medioambiente, como las medidas agroambientales y el apoyo a las inversiones en el uso del agua en regadío, con ahorros en este elemento y en energía. A su vez, recordó que la aplicación de los Eco-esquemas en el primer pilar debe ser prudente y en todo caso el pago básico a la renta debe suponer un porcentaje alto de los recursos financieros del primer pilar. “En nuestra posición el 80 por ciento”, manifestó.

Retraso de la nueva PAC

También Carnero puso de manifiesto que es “evidente” la dificultad para la aplicación de la nueva PAC el 1 de enero de 2021, como inicialmente propuso la Comisión Europea y añadió que Castilla y León ha reclamado “en varias ocasiones la necesidad de una normativa específica” que regule la transición entre la PAC actual y la nueva PAC.

Al respecto, en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE se presenta una propuesta que permite un año más de prórroga, de forma que el año 2021 seguirá computando en el periodo actual, tanto en pagos directos, con sus respectivos derechos, como asumiendo compromisos en el segundo pilar.

No obstante, como aún está pendiente la determinación del Marco Financiero europeo para el próximo periodo de programación, el consejero Carnero ha instado al ministro Planas a defender el mantenimiento de los fondos actuales de la PAC.