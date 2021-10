La berciana Carolina Laurentiu se proclama campeona de Castilla y León de triatlón de media distancia

Carolina Laurentiu

La atleta berciana Carolina Laurentiu se proclamó campeona de Castilla y León de triatlón de media distancia el pasado domingo 3 de octubre. Se trata de una prueba de 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie.

En una mañana marcada por la lluvia, el viento y el frío Carolina Laurentiu supo sobreponerse a las inclemencias del tiempo en el sector ciclista logrando marcar el mejor tiempo en bicicleta y consiguiendo remontar tres puestos superando a Esther Leal, Pilar Arias y Marta Gómez llegando la primera a desmontarse para la carrera a pie.

Consiguió mantener la ventaja sobre Marta Gómez, anterior campeona de Castilla y León, en el sector de carrera para finalmente conseguir el título tras una dura persecución en 4 horas 54 minutos.

“Nunca había temblado tanto en la bicicleta, hacía mucho frío y la lluvia y el viento no ayudaban, aunque salió el sol al final del sector ciclista, corrí los primeros 10 kilómetros de la carrera a pie con los pies totalmente dormidos por el frío. En la bici solo me centré en pedalear e ir todo lo acoplada que podía para no congelarme”.

Finaliza así la temporada para la triatleta que tiene la vista puesta en el próximo campeonato de España de media distancia que se celebrará en Pamplona en mayo de 2022 y en poder entrar en el circuito PRO de las franquicias Ironman y Challenge 70.3. Aunque para ello hará falta ayuda de patrocinadores ya que cabe destacar que estas pruebas tienen precios muy altos.