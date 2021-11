Carolina López Arias: “Las mujeres hemos desempeñado un papel fundamental en el medio rural”

Carolina López Arias, diputada de Derechos Sociales y Territorio Sostenible. / Diputación de León

La diputada de Derechos Sociales y Territorio Sostenible y vicepresidenta cuarta de la Diputación de León, Carolina López Arias, repasa en esta entrevista el papel y la situación de la mujer rural en la provincia con motivo de la colaboración de su institución en los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital. López Arias señala el compromiso de la Diputación con el medio rural en general y con sus mujeres en particular, a las que ve como “la principal baza que tenemos para garantizar el futuro de nuestros pueblos.

Estos premios presentan, en su mayoría, candidatas muy ligadas al mundo rural. ¿Cuál es la situación de estas mujeres en la provincia de León? ¿Y de las mujeres en general?

No creo que haya especial diferencia entre las mujeres de la provincia de León y las de otros territorios; lamentablemente todas nos enfrentamos a los mismos problemas y a los mismos retos. Sí es cierto que, quizá, por las características de esta provincia, con un medio rural tan amplio, con localidades tan pequeñas, la problemática específica de la mujer del mundo rural alcanza a muchas más de nosotras. No quiero ser catastrofista, porque es verdad que la situación de la mujer ha mejorado respecto a tiempos pasados, es evidente. Pero tampoco estoy dispuesta a ser conformista o ingenua, sigue quedando mucho camino por recorrer. Me preocupa especialmente la violencia machista, la que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujer. En definitiva, ¿hemos avanzado? Sí. Pero insisto, queda mucho por hacer. Lo mejor es que creo que, ya no solo las mujeres, sino la sociedad en general, empieza a tomar conciencia de la injusticia. La lucha por la igualdad está más viva que nunca.

¿Hay una brecha entre las mujeres rurales y las urbanas?

Sí creo que existe una brecha. Lo decía antes, quizá la única diferencia entre esta provincia y otros territorios es el peso del medio rural y, por ende, el importante número de mujeres del medio rural que sufre esa problemática específica que, en mi opinión, tiene mucho que ver con la diferencia de recursos entre los pueblos y las ciudades. El principal problema que veo es el acceso a los servicios. Recursos sociales, sanitarios, de transporte… Además, las mujeres tradicionalmente hemos desempeñado un papel fundamental en el medio rural y su reconocimiento está siendo más lento que en las zonas urbanas. La mujer rural es la principal baza que tenemos para garantizar el futuro de nuestros pueblos. Sin mujeres no es posible asentar población; la mujer es la que afianza a la familia en el territorio.

¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde la Diputación en materia de igualdad de género? ¿Y en el ámbito de la mujer rural?

La Diputación de León cree en las mujeres rurales; a ellas ha confiado el futuro de nuestros pueblos. Estoy orgullosa de formar parte de un equipo que no solo trabaja por la igualdad, sino que trabaja desde la igualdad. Creo que ese es el primer paso, predicar con el ejemplo, como se suele decir. Pero es que además ese firme propósito de entregar a la mujer rural el espacio que le corresponde es un eje transversal de todas las áreas de trabajo. La mujer ha trabajado en el campo toda la vida, ha extraído resina, ha prestado cuidados, ha transformado producto, ha trabajado en la industria… Así que basta ya de dar por sentado que esto tiene que ser así y punto, profesionalicemos estos oficios, vamos a darles las herramientas para que ocupen el papel protagonista que les corresponde. Desde la Diputación de León estamos formando a resineros, a cuidadores, a apicultores… de la misma manera que formamos a resineras, a cuidadoras o a apicultoras. Y, además, la respuesta por parte de las mujeres está siendo extraordinaria, lo que constituye un enorme orgullo para este equipo de Gobierno que se empeña en prestar atención a las necesidades que planteamos las mujeres rurales para seguir trabajando en corregir todas esas desigualdades e injusticias que llevamos siglos padeciendo. Ellas, nosotras, somos coraje, arrojo, valentía. Tenemos una excelente capacidad para reinventarnos, innovar, adaptarnos. No es que yo lo diga, es que lo hemos visto siempre. Nuestras abuelas, nuestras madres, seguro que son el mejor ejemplo, y lo estamos viendo hoy en la cantidad de proyectos que surgen gracias al empuje, al trabajo y a la creatividad de nuestras mujeres.

¿En su ámbito, el de la política, se aprecian desigualdades entre hombres y mujeres?

Tengo que decir que en mi caso no he sentido esas desigualdades, la verdad. Quizá sí es cierto que sientes esa mirada encima, como esperando a ver qué es lo que haces, qué resultados obtienes, cómo funcionas, algo que estoy segura que en el caso de un hombre no sería así.

¿Por qué se animó la Diputación a participar en los Premios Mujer Bierzo 4.0 que organiza El Bierzo Digital?

La Diputación de León, como casa de todos los pueblos de esta provincia, no podía permanecer ajena a esta iniciativa que se propone reconocer el papel de la mujer en el territorio. El compromiso de esta institución con las mujeres y, sobre todo, con las mujeres rurales, es decidido y convencido. De este modo, la participación en los Premios Mujer Bierzo 4.0 de la institución provincial no es solo que fuera inexcusable, sino que además constituye un orgullo.

