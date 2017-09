Carracedelo ha presentado este lunes su VII Feria del Pimiento y II Feria de la Fruta que se celebrará este domingo 1 de octubre en el recinto ferial del municipio berciano. La cita sirvió, de paso, para hacer un repaso de las cosechas de pimiento, manzana y pera de este año tras las fuertes heladas y granizadas de la primavera.

La recogida de peras y manzanas este año ha quedado reducida a 4 millones de kilos, unos 300.000 o 400.000 kilos de manzana y el resto de pera conferencia, mientras que un año normal se venían recolectando 3 o 4 millones de kilos de manzana y hasta 14 millones de pera. “La pérdida ha sido más que sustanciosa pero no tiene que ser un problema para querer participar en la feria, promocionándonos. Las dos empresas más significativas de la zona van a tener su stand”, aseguró el presidente de la Asociación Berciana de Agricultores (Aba) y presidente de la Marca de Garantía de la Pera Conferencia, Ángel Gallego.

Mejor suerte han corrido las plantaciones de pimiento en la comarca. Los kilos de producción de este año serán muy similares a los del pasado según el presidente de la IGP Pimiento Asado del Bierzo, Pedro García. “Actualmente tenemos elaborados unos 60.000 kilos de pimiento. Aproximadamente la mitad de lo que se metió el año pasado. Empezó un poco prematura la recogida y ahora estamos en cifras como todos los años. Hay fincas que todavía no han empezado a recoger y otras están prácticamente recogidas”, valoró. La extensión plantada de pimientos ronda las 16 hectáreas divididas en 50 parcelas de 37 agricultores distintos.

Carracedelo aumentará sus ayudas a los Consejos Reguladores

El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, define su municipio como “agrícola y agroalimentario” y por ello destaca y apoya a los productores que han visto dañadas sus cosechas este año. “Creo que hay que estar a las verdes y a las maduras y ahora que ya se pueden evaluar parte de las cosechas sin duda el año que viene será el más difícil porque será cuando los agricultores van a dejar de percibir los resultados de su cosecha”, comenzaba su discurso el popular berciano.

Para tratar de paliar en cierta medida las carencias que puedan surgir en el sector el año venidero, Valcarce adelantó que “el año que viene aumentaremos la partida que destinamos a los Consejos Reguladores a los 8.000 o 10.000 euros, quitando esa cantidad de otras áreas. Haremos un esfuerzo y lo pondremos ahí porque hay que ser solidarios”.

Al tiempo que tendió su mano a los agricultores en lo económico, Valcarce pidió a la Junta de Castilla y León que abra una línea de ayudas directas a los productores, y no ayudas a la financiación, y a las aseguradoras que faciliten los criterios para que puedan asegurar y pagar el seguro de sus tierras o de lo contrario anunció que “comenzarán las movilizaciones”.

“Lo que no puede suceder es que se discrimine permanentemente a la comarca en favor de otras. No entendemos qué intereses mueven a Agroseguro o sus responsables. Ya está bien, hasta aquí hemos llegado, y si no hay cambios el año que viene el sector tendrá que movilizarse. Durante toda la primavera y el verano no se ha movido ficha. Esto no puede ser. La política tiene que ser cambiante y rápida y ya que el estado es quien pone el dinero tiene que notarse. Los agricultores no pueden tener ni un año más sus cosechas mal aseguradas”, zanjó.

Por último, pidió a los pequeños productores “en la clandestinidad” que se den de alta en las marcas de garantía de calidad porque “tienen el perfecto derecho de vender sus productos pero darse de alta como microempresa sería la mejor medida. Tenemos que intentar que todo lo que se produzca en la comarca tenga su marchamo de calidad y su registro sanitario”.

Ferias del Pimiento y la Fruta

La inauguración de las ferias, situadas en el recinto ferial de Carracedelo, será el domingo 1 de octubre a las 12 y media. Por la tarde, habrá degustación de fruta y pimiento asado, embutidos y vinos del Bierzo por un precio de 4 euros. La entrada a la feria será gratuita.

En los expositores habrá 5 stands de productores de pimiento, 11 agricultores confirmados hasta la fecha y 2 de las principales empresas de fruta de la comarca, además de los stands de los Consejos Reguladores. “Habrá una novedad importante, aunque no participan en la feria, y es que se han dado de alta dos microindustrias en el Consejo Regulador. Desde 2002 no se daba nadie de alta y vemos una posibilidad de crecimiento”, entiende García.