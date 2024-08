Continúan las obras en la carretera CL-631 de Páramo del Sil pero los vecinos siguen “abandonados”

Han pasado casi tres meses desde que se produjo el desprendimiento de tierras y rocas que mantuvo cortada la carretera CL-631, entre Ponferrada y Villablino, a la altura del kilómetro 33, en el municipio de Páramo del Sil, durante dos meses. La alternativa que se utilizó en aquel momento fue un itinerario por la LE-711, hacia Fabero, que alargaba el recorrido.

El pasado 17 de julio, esta carretera se abrió al tráfico con un carril alternativo en el punto kilométrico 33 en su margen derecha. La Junta de Castilla y León informó de que en consecuencia de los avances de reparación que se estaban llevando a cabo en el talud de desmonte de dicha carretera, se habilitó un desvío provisional aledaño a la calzada donde se iría posibilitando el tráfico alternativo mediante señalistas y semáforos hasta que el desarrollo de las obras permitiese la apertura a la circulación por ambos carriles de la calzada.

Sin embargo, los vecinos de Páramo del Sil manifestaron haber quedado “incomunicados” debido al corte de acceso a los Barrios del Puente y Las Eras por las obras en este punto. “Es una vergüenza, dicen que están desescombrando y después de dos meses y medio no han sacado ni un gramo de escombro”, explicaba un vecino de este barrio.

“Seguimos en la misma situación de abandono”

Por su parte, la alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, explica que no han conseguido que la Junta realice ningún tipo de actuación en la zona afectada, por lo tanto, “seguimos en la misma situación de abandono y de falta de sensibilidad por parte de la Junta que es la que tiene que abrir ese acceso”.

Cabe recordar que el desprendimiento no afectó al acceso de esos núcleos de población si no que se trata de un corte realizado por la propia Junta y desde el Consistorio aseguran que no se ha resuelto este problema por una cuestión de “no querer hacer”. Los vecinos continúan así aislados y advierten de las problemáticas que podría causar este corte si hubiese un incendio o si fuese necesaria una ambulancia hasta este punto. “Desde que se restableció el tráfico que ya va cerca de un mes podrían haber realizado alguna actuación”, señala la regidora del municipio.

Además, un empresario dedicado a la maquinaria agraria y forestal, Fragoso Rodríguez, tiene su punto de operaciones en este barrio y el corte afecta a su trabajo.

El tramo entre Toreno y Páramo se encuentra “en un estado lamentable”

El procurador socialista Javier Campos aseguró, en el momento en el que se produjo el desprendimiento, que el tramo comprendido entre Toreno y Páramo del Sil “es uno de los más conflictivos desde hace años y se encuentra en un estado lamentable, con riesgo de anegaciones y derrumbes cada vez que llueve o cuando las condiciones meteorológicas son extremas” y señaló que “es competencia de la Junta de Castilla y León dignificar y dar seguridad en las vías de circulación, y no poner parches que agravan el problema”.

Para Villablino la comunicación entre El Bierzo y Laciana es “vital”

En el otro lado de la balanza se encuentra Villablino, desde donde su alcalde, Mario Ribas, asegura que “para nosotros la comunicación entre El Bierzo y Laciana es “vital” y advierte de que “nosotros ya habíamos avisado a la Junta de que este era un tramo peligroso en el que ya se habían producido accidentes”.

Ahora solo piden “garantías” y que las mejoras que se realicen “perduren en el tiempo”. “Es cierto que los trabajos se han dilatado en exceso pero también es cierto que el volumen de la obra ha ido creciendo según se estaba ejecutando y estamos intentando tener paciencia pero una vez que finalice, esperemos que sea seguro”, puntualiza el regidor.

Una obra con un plazo de 10 semanas

La Junta de Castilla y León explica que “no hay otra alternativa para continuar con las obras”. Desde esta administración adelantaron el pasado mes de julio que Movilidad y Transformación Digital destinará cerca de 500.000 euros a las obras del talud desprendido en la carretera que une Ponferrada con Villablino y aseguraron que “las obras avanzan a buen ritmo y tienen como objetivo prioritario el saneo, acondicionamiento y estabilización del talud para restablecer la seguridad del tramo para que los vehículos puedan volver a circular por la vía a la mayor brevedad posible”.

Estas obras tienen un plazo de ejecución de 10 semanas y se prevé sanear el talud de roca mediante la excavación del material suelto en toda su extensión, el saneo del material rocoso degradado y el aseguramiento del talud.

Una vez saneado y retirado todo el material que ocupa parcialmente la calzada, “se prevé provisionalmente abrir la carretera al tráfico dando paso alternativo por el carril izquierdo regulado con señalización y balizamiento hasta la estabilización y consolidación total del talud de manera que no se produzcan nuevos desprendimientos. Conseguido lo anterior se eliminarán todas las restricciones al tráfico en ese tramo”.