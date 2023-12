Coalición pide a la Junta que reconsidere su intención de no reparar la carretera de Valdeprado

Fuente en la carretera de Valdeprado que lleva a Cerredo. / FM

Coalición por el Bierzo ha emitido un comunicado para criticar la respuesta de la Consejería de Movilidad al procurador del Común al respecto de la carretera de Valdeprado. La Junta, apuntan los bercianistas, ha considerado que “dicha pista no tiene funcionalidad desde el punto de vista regional, pues conecta Páramo del Sil con una carretera de la comunidad autónoma de Asturias, sin discurrir por ninguna población. Además, asumir este vial no es una cuestión menor”. El vial parte de las inmediaciones de la demolida central de Anllares, pasa por Valdeprado (que tiene 15 habitantes censados) y llega a Cerredo. Esta carretera es de titularidad privada en su tramo en la provincia de León.

CB señala que la carretera “permite el acceso a la localidad de Valdeprado, en el municipio de Palacios del Sil” y que “no debe mantenerse en el estado que está actualmente, y que ya hemos denunciado repetidas veces desde Coalición por El Bierzo, supone un serio peligro para sus habitantes”.

La carretera de Valdeprado: acceso a Degaña y las rutas del valle

Los bercianistas recuerdan que “el punto anterior ya sería suficiente para poner de manifiesto la necesidad de mantener en buen estado esa vía de comunicación, pero a esto hay que sumar los numerosos visitantes que acceden a las, también, numerosas rutas turísticas y vecinos que la usan para acceder a Cerredo, Degaña y el suroccidente asturiano, evitando un largo rodeo por Villablino y el puerto de Cerredo. La apuesta del principado de Asturias en su comunicación con El Bierzo y Castilla y León ha sido clara en este sentido, así como por parte de los municipios de la comunidad vecina y de los de El Bierzo”, aseguran.

“Desde Coalición por El Bierzo pedimos que se reconsidere esta decisión, el coste de mantener en buenas condiciones esta carretera debe ser asumido, no podemos abandonar a los vecinos de un pueblo a su suerte. Como no se abandonó en su momento a los vecinos de Peñalba de Santiago tras el incendio de la Tebaida y los problemas de la carretera del Valle del Oza, convertir en carretera el camino a través del Alto de la Cruz, fue mucho más complicado que la reparación de la carretera de Valdeprado y no supuso un coste inasumible y muy lejano de los más de 6 millones que se estiman”, añaden.

“Asimismo, tampoco se debe dejar de lado el evidente aprovechamiento que supone esta vía de comunicación y la apuesta de la comunidad vecina del principado de Asturias y se debe plantear un proyecto serio en ese sentido, teniendo continuidad el proyecto y la apuesta del Principado en El Bierzo, y como, insistimos, hemos reivindicado en numerosas ocasiones”, concluyen los bercianistas.

La carretera de Valdeprado fue arreglada en su tramo asturiano

En febrero del pasado año 2022, el gobierno del Principado de Asturias se convirtió en titular del tramo de la carretera de Valdeprado que discurre por su territorio, unos cinco kilómetros. Se anunciaron arreglos y en una reunión con alcaldes de la zona, se adelantó que se dedicaría 1,2 millones de euros a adecentarla.