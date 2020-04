Carriedo: “Los ajustes por el sobregasto del Covid-19 van a llegar a todo el mundo”

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. / Ical

El consejero de Economía y Hacienda de de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, considera que “los ajustes por el sobregasto del covid-19 van a llegar a todo el mundo”, y es partidario de que el Gobierno ingrese fondos a las comunidades. Es más, a su juicio lo que llegue de la UE tiene que ir “a quien gestiona la sanidad”.

Así lo explica en una entrevista que publica en su edición de hoy El Norte de Castilla, en la que precisa que si el Gobierno no inyecta fondos que no haya que devolver, habrá recortes. “Ahorros en partidas”. “Si no hay suficiente financiación estatal, habrá que pagar el gasto sanitario con otras partidas”, incide.

Aunque todavía la Junta carece con una precisión detallada del coste final de esta crisis, Fernández Carriedo explica que su objetivo hoy es no subir los impuestos. “Nuestra situación de tesorería es mejor que la media de las comunidades de España. Estamos menos endeudados y eso nos permite asegurar el pago a proveedores en tiempo razonable. La dificultad se sitúa en cómo buscar fondos para pagar esa parte que excede lo que preveíamos gastar”, añade.

“Ni ha acabado el tiempo de la crisis ni sabemos la intensidad de la misma y no se trata de pedir lo que ya hemos gastado, sino de lo que vamos a gastar en su conjunto. Solo en compra de suministro sanitario en China hemos gastado más de 50 millones y traído 20 aviones. No cuento que ya hay empresas de Castilla y León a las que estamos comprando, que se está gastando de más otro material sanitario, el coste de extensión de las UCI y las contrataciones de más personal. A día de hoy, no sabemos el cálculo”, precisa.