Carrique: “Confiamos en la propuesta del entrenador”

La Ponferradina prepara ya el partido del sábado ante el Real Unión en el Stadium Gal y tras la sesión de trabajo de este miércoles, Carrique fue el encargado de acudir a la sala de prensa de El Toralín para analizar la actualidad del equipo y, sobre todo, su estado anímico después de cuatro partidos sin ganar y de ver cómo el domingo se le escapó la victoria tras irse ganando 2-0 al descanso.

“Es complicado de explicar”, admitió el lateral francés, “hicimos una muy buena primera parte y luego no nos salieron las cosas como queríamos“. El jugador blanquiazul insistió en que “el equipo está en un momento en el que no salen las cosas y lo del fin de semana es algo que no puede pasar”, aunque también remarcó que “tenemos seguir confiando y trabajando porque estoy seguro de que las cosas van a salir bien”.





Carrique también manifestó que la plantilla está con el entrenador, Javi Rey, cuestionado tras los últimos resultados: “Confiamos en la propuesta del míster, al final son más errores nuestros que del sistema“. Del mismo modo, admitió que “se puede entender el enfado de la afición cuando no lo hacemos bien, pero necesitamos estar juntos y unidos para que las cosas vayan mejor”.

Respecto a los dos partidos seguidos fuera de casa que debe afrontar la Ponferradina, primero ante el Real Unión y después contra el Barakaldo, el lateral señaló que “todos los partidos son complicados, sabemos lo que viene, pero vamos a Irún a ganar el partido. Ellos son un buen equipo que sabe a lo juega y en su campo es complicado, pero tenemos que adaptarnos a todo y somos capaces de ganar en cualquier sitio”.