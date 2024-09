Carrique: “Cada punto es importante, sea al principio o al final”

El lateral derecho de la Ponferradina, Thomas Carrique, aseguró este miércoles tras la sesión de entrenamiento en el Anexo Jesús Tartilán que “estamos contentos por los tres puntos del fin de semana. Nos lo merecíamos por el trabajo hecho y ahora ya estamos concentrados en el Andorra”. El francés concedió que “llegamos bastante bien al área y nos falta decidir bien en los últimos premios. Obviamente, nos gustaría marcar más goles, pero eso va a llegar con el tiempo”.

En cuanto a su rival de este domingo, Carrique advirtió de que “el Andorra es un rival directo por el primer puesto y va a ser complicado, pero nosotros también tenemos un buen equipo y vamos a ir a por los tres puntos. Aunque sea la cuarta jornada hay que estar listo porque cada punto es importante, sea al principio o al final de la temporada”.





La victoria ante el Unionistas también dejó la primera portería a cero de la temporada, un dato que el lateral deportivista atribuye al “trabajo de todo el equipo, no sólo los defensas, somos un bloque y estamos contentos porque dejando la portería a cero tenemos más oportunidades de ganar”. También se refirió a su rol desde la llegada de Javi Rey al banquillo: “Es diferente según ataque o defienda el rival, a veces voy más por dentro y otras por fuera. Intento hacer lo que me pide el míster”.

Finalmente, a pesar de haber sido titular y jugado todos los minutos en las tres jornadas disputadas, Carrique asegura que no se siente intocable en el once: “Personalmente me siento muy bien y cómodo, pero nadie tiene el puesto asegurado. Hay que trabajar cada semana y darlo todo en los partidos”.

Plan de viaje a Andorra

La lejanía del desplazamiento de este fin de semana ha provocado un cambio en la rutina de trabajo de la Ponferradina, que viajará este jueves después del entrenamiento matinal a Barcelona desde el aeropuerto de León. El viernes el equipo entrenará en la Ciudad Condal antes de emprender camino por carretera a Andorra, donde realizará la última sesión de trabajo el sábado. La vuelta tendrá lugar el domingo en un avión desde Barcelona hasta Santiago de Compostela y después en autobús a Ponferrada.