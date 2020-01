Carta a Pedro Sánchez

Querido Presidente

Recibe en primer lugar mi felicitación por tu reciente investidura. Te deseo

sinceramente mucho éxito en tu labor como Presidente del Gobierno porque ello redundará

en beneficio de todos.

Sin duda alguna, España se enfrenta a unos momentos complejos que requieren altura

de miras y responsabilidad, por encima de cálculos partidistas o intereses particulares.

Necesitamos estabilidad institucional y política para asegurar un modelo de convivencia con

más de cuatro décadas de vida, basado en una Constitución que ha sido capaz de garantizar

a lo largo de estos años nuestra libertad, nuestra democracia y una Nación estable y unida.

Para defender la Constitución así como para colaborar en proyectos comunes y de

Estado, tal como te avancé en la conversación que mantuvimos el pasado mes de diciembre,

siempre podrás contar con Castilla y León.

Mantengo mi compromiso de plena lealtad institucional y, desde ella, estoy abierto a

un diálogo honesto, transparente y sincero que nos permita avanzar en objetivos compartidos

que beneficien a las personas, aprovechando las amplias posibilidades de un sistema

autonómico que sigo considerando plenamente válido y que debemos conservar ante las

amenazas de uno y otro signo que hoy se ciernen sobre él.

Como sabemos, su principal razón de ser se encuentra en su utilidad social,

especialmente como principal prestador de unos servicios públicos de calidad, pilar básico de

nuestro Estado del Bienestar. Y en este punto creo que ya existen algunas actuaciones

concretas en las que se puede avanzar como una mayor implicación del Estado ante la

acuciante falta de médicos, la efectiva financiación de la atención a la dependencia al 50%

entre el Estado y las Comunidades o un amplio compromiso nacional en materia de educación

que aleje su uso partidista y asegure un sistema equitativo en el acceso a la Universidad

pueden ser algunos ejemplos.

Como sabes, el principal instrumento para garantizar tales servicios es una

financiación autonómica justa y suficiente que contemple el coste real de los mismos, algo

que hoy no sucede. Te recuerdo que Castilla y León defiende que su reforma se realice desde

la multilateralidad y sin privilegios para nadie. Teniendo en cuenta los factores territoriales y

sociodemográficos que incrementan el coste de los servicios, dando una consideración

especial a la sanidad y la atención a la dependencia. Hasta que esto se haga realidad, nos

resulta indispensable contar cuanto antes con 142 millones de euros correspondientes a

Castilla y León relativos a la mensualidad del IVA que se adeuda a las Comunidades

Autónomas.

Nos preocupa mucho la drástica reducción de recursos en Desarrollo Rural que hoy

se plantea en Europa. Consideramos fundamental que no disminuya la financiación de la PAC,

incrementando si es preciso las aportaciones de los Estados. Para conseguirlo, y en defensa

de nuestros agricultores y ganaderos, la Junta de Castilla y León estará siempre al lado del

Gobierno.

Asimismo, hacen falta medidas de choque para las zonas afectadas por el cierre de la

minería y las térmicas, que no están teniendo una transición energética justa. Ofrecemos al

Gobierno nuestra experiencia y conocimiento de las necesidades del territorio en la Comisión

Mixta que hemos solicitado.

La mejora de las comunicaciones es otro factor básico de desarrollo. Por ello,

necesitamos que se agilicen los plazos de licitación o ejecución de autovías e infraestructuras

ferroviarias pendientes. Asimismo, Castilla y León debe tener un trato igualitario en relación

con los peajes de las autopistas. En fin, espero que un futuro Plan Director del Corredor

Atlántico contemple nuestras demandas y las de las Comunidades del Noroeste español.

Servicios públicos, desarrollo económico e infraestructuras son instrumentos

fundamentales para afrontar uno de nuestros mayores desafíos –tanto para Castilla y León

como para el conjunto de España- como es el demográfico.

Seguimos sin la Estrategia Nacional comprometida en la Conferencia de Presidentes

de 2017 a instancias de Castilla y León y necesitamos ya medidas concretas para aprovechar

las oportunidades de nuestro medio rural, impulsar la extensión de internet, apoyar el acceso

a la vivienda de los jóvenes y promover el emprendimiento con, entre otras actuaciones, una

fiscalidad más favorable para el medio rural.

Me gustaría que pudiéramos tener una reunión en próximas fechas para concretar

estas propuestas. Hasta ese momento, recibe un cordial saludo.

Alfonso Fernández Mañueco