Carta abierta a las instituciones bercianas sobre los macroparques solares y/o eólicos

Desde la ONG Bierzo Aire Limpio a la Fundación Prada a Tope, pasando por la Asociación agraria de jóvenes agricultores (ASAJA) o la DO Bierzo, una variedad de voces autorizadas se han alzado estos días contra la arbitrariedad de los proyectos de macroparques solares o eólicos que se vienen autorizando en la Comarca, proyectos que exceden con mucho los límites de una gestión racional de las energías limpias (que defendemos), ocupando terrenos de suelo rústico mediante autorizaciones excepcionales poco o nada consistentes, repercutiendo agresivamente en el medio ambiente y perturbando la vida de vecinos y vecinas a lo largo del trazado de sus líneas de evacuación y de su tráfico de mantenimiento. Mediante este escrito, Municipalistas por el Cambio se suma a un descontento creciente y también pertinente desde cualquier punto de vista sensible a la belleza natural y al sentido común.

Queremos añadir, sin embargo, nuestra extrañeza (por no decir indignación) ante el silencio de instituciones como el Consejo Comarcal del Bierzo, la Diputación Provincial y, muy especialmente, los Ayuntamientos, que son instituciones representativas cuyo fin último es el cuidado del territorio y la comodidad de sus poblaciones. Un fin que no cumplirán fielmente si no se atreven a transmitir con firmeza, mediante declaraciones públicas, aprobación de mociones o presentación de alegaciones, y donde corresponda, el malestar general ante lo que bien puede considerarse un atentado más contra la salud de nuestra tierra. La necesidad imperiosa de detener el colapso climático (que deberíamos de reconocer todas las fuerzas políticas) no puede contemplar intervenciones cuyos criterios de rentabilidad primen sobre el daño que su instalación puede infligir.

Esta carta abierta es, pues, al tiempo que una adhesión explícita al contenido de otras comunicaciones, un llamamiento a las autoridades responsables de ayuntamientos y pedanías del Bierzo, Consejo Comarcal y Diputación Provincial para que, en ejercicio de sus atribuciones y en representación de la ciudadanía, se posicionen con claridad contra tales proyectos, como frente al abuso y mal uso de las normativas y ayudas de las que se aprovechan.

Municipalistas por el Cambio