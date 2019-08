Carta abierta sobre los incendios forestales a la atención del señor alcalde de Ponferrada

D. Gerardo Fernández Fernández, en calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos “La Magdalena” de Bárcena del Bierzo,

MANIFIESTA:

Que el pasado fin de semana un nuevo incendio en las proximidades de la ciudad de Ponferrada volvió a sembrar el pánico y la incertidumbre entre la mayoría de los ciudadanos. Una vez más, y de una manera intencionada, alguien con una mente que se presupone perturbada intentó aniquilar uno de los pulmones de oxígeno con los que cuenta el entorno de la ciudad.

A las 17:30 horas del viernes 2 de agosto de 2019, en un día tranquilo, veraniego, despejado y que invitaba al baño en las piscinas y en el pantano de Bárcena, comenzaba un incendio en las proximidades del río Sil a su paso por las fragas de Bárcena.

La rápida y eficaz intervención de los servicios contra incendios de los que disponemos en la zona impidió que se produjera una catástrofe ecológica, evitando que ardieran los dos Montes Castro y su entorno, auténtico pulmón verde con el que cuenta la parte norte de la ciudad. Pero aun así, no pudieron impedir que el fuego arrasara 16 hectáreas de pino, roble, madroñera, encina, abedul, etc., todas ellas ubicadas en una de las laderas más bellas e impresionantes de la parte oeste del río Sil entre las presas de Bárcena y la de la Fuente del Azufre.

Fue el aviso más serio de lo que va de año, pero no es el primero en la zona y, desgraciadamente, supongo que no será el último.

Han pasado ya 60 años desde que se construyó la presa de Bárcena que tantos beneficios ha dado y está dando a una buena parte de la comarca berciana. Curiosamente, y aunque resulte paradójico, todo el entorno del embalse de Bárcena es de secano, y a pesar de las decenas de millones de metros cúbicos de agua almacenadas en el pantano, cada vez que se produce un incendio en la zona hay que transportar el agua en helicópteros o hidroaviones que se deben salvar una gran cantidad de líneas eléctricas existentes en la zona.

A todo lo expresado anteriormente quiero concluir con las siguientes reflexiones:

Desde que se construyó la presa de Bárcena, toda la superficie que rodea el entorno del pantano, y que es de varios kilómetros, ha permanecido y sigue siendo de secano.

Varías décadas que este espacio lleva declarado como paraje natural protegido, pero sin ningún proyecto específico serio para protegerlo de verdad.

6 décadas de incendios incontrolados que han arrasado la zona en más de una decena de siniestros, y sin que nadie haya hecho nada para intentar remediarlo.

Nos preguntamos: ¿por qué no se hace un plan de prevención de incendios forestales para todo el municipio de Ponferrada, donde se contemple contar y hacer uso de los medios hidráulicos disponibles en sus ríos y presas sin tener que depender siempre de los medios aéreos?

Queremos aportar alguna idea. Además de contar con los correspondientes cortafuegos en todos los montes, también se podrían construir, en la parte alta de los castros del norte y en el monte Pajariel por el sur de la ciudad, diversos depósitos de hormigón. Esta obra permitiría tener agua almacenada y hacer uso de ella a través del transporte por una red de tuberías que podría transcurrir por los propios cortafuegos, con sus correspondientes bocas de conexión en diversos puntos predeterminados, para usar en caso de un hipotético incendio.

Por ejemplo, con la construcción escalonada de varios depósitos desde las fragas de Bárcena hasta culminar con un gran depósito en el Monte Castro de Columbrianos, bombeando el agua desde el río Sil, serían incalculables los beneficios que esto aportaría, no solo desde el punto de vista de protección contra incendios en toda la parte norte de la ciudad, barrio de Compostilla, Columbrianos, San Andrés de Montejos y Bárcena del Bierzo, sino también para otros posibles usos.

Asimismo, con la construcción de otro depósito de agua en el alto de Las Rozas, en la jurisdicción de Bárcena del Bierzo, se daría cobertura a toda la jurisdicción del Ayuntamiento de Ponferrada en esta zona, incluso a una buena parte de la jurisdicción de Cubillos del Sil.

También, para proteger la parte sur de la ciudad, se podría hacer lo mismo, construyendo varios depósitos escalonados desde el río Sil hasta llegar al alto del monte Pajariel, cuyo abastecimiento de agua desde el río Sil estaría garantizado. Se daría cobertura a este monte, en materia preventiva de incendios, y también podría llevar el agua a la mayoría de los pueblos ubicados en la zona sureste y suroeste de Ponferrada, para este mismo fin o para otros que se le quieran y puedan dar.

No me corresponde a mí hablar de competencias ni de la financiación de los proyectos y de las obras, pero no me cabe la menor duda de que, de llevarse a cabo estas obras, sería una magnífica inversión para el presente y futuro de todo el municipio del Ayuntamiento de Ponferrada y de otros colindantes.

Son muchos los recursos económicos que las distintas Administraciones vienen distribuyendo y destinando a distintos conceptos en la comarca para intentar paliar el efecto negativo social y económicos que está causando el cierre de minas y centrales térmicas. Invertir en este tipo de proyectos, creando una nueva red de infraestructuras hidráulicas públicas preventivas, supone apostar por el futuro desarrollo y mantenimiento del Medio Ambiente en el municipio de Ponferrada, haciendo uso de nuestros propios recursos naturales.

Bárcena del Bierzo, 8 de agosto de 2019

Gerardo Fernández Fernández Asociación de Vecinos “La Magdalena”

REGISTRADO EN EL AYUNTAMIENTO EL 9 DE AGOSTO DE 2019.