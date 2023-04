Carta de despedida de David Gallego

Queridos blanquiazules:

Hoy es un día triste para mí y mis compañeros. Siento que mi paso por la SD Ponferradina no haya terminado con la alegría que todos deseábamos. Hemos puesto todo nuestro trabajo y compromiso para conseguir el objetivo, pero soy consciente de que en el mundo del fútbol mandan los resultados y lo asumo como una parte más de mi profesión.

Me despido de la Deportiva, de Ponferrada y el Bierzo quedándome con lo bueno de esta etapa, que en lo personal ha sido mucho. Quiero agradecer al presidente, José Fernández Nieto, a la dirección deportiva y al resto del equipo directivo del club su confianza, que me dio la posibilidad de trabajar en este club y conocer esta tierra.

Agradezco también a mis compañeros del cuerpo técnico, a los futbolistas y al personal de la SD Ponferradina su trabajo y apoyo en estos meses. Y quiero dar las gracias también a la afición blanquiazul, que nunca ha dado la espalda al equipo a pesar de las dificultades.

Me llevo un recuerdo imborrable de mi paso por el Bierzo. Dije al llegar que me sentía muy identificado con esta tierra, por mis propios orígenes. En el momento de despedirme, puedo decir que me habéis hecho sentir como en casa.

Nuestros caminos se separan, pero me llevo para siempre el cariño por este club y su gente. Os deseo lo mejor para el futuro. Muchas gracias a todos.

David Gallego.