Carta de una trabajadora del Hospital Universitario El Bierzo a la Gerente Doña Pilar Ampúdia y al Director de Gestión Don José Macía

Mi nombre es Maite Álvarez y soy celadora en dicho centro del Sacyl.

El pasado sábado día 3 de septiembre en mi turno de trabajo, a las 21.15 me subí sola en el ascensor No3, inmediatamente me di cuenta que algo no iba bien, se paró con un golpe seco, la botonera se puso toda en color roja, en la pantalla digital dos letras en el mismo color y un olor muy fuerte a quemado, toqué el botón de alarma, pero se escuchaba una voz grabada entrecortada, la cual no entendía; gracias a que llevaba encima el busca del trabajo pude llamar a mis compañeras para avisarles y que llamaran al supervisor de guardia y que procediera a avisar a los técnicos de la empresa que lleva el mantenimiento de los ascensores y pudieran venir a sacarme, fui afortunada tardé 30 minutos en salir del ascensor, otros compañeros han tenido que esperar más tiempo.

Queda decir que antes los propios compañeros de mantenimiento podían sacarnos de estas situaciones, en caso de necesitarlos, ahora no lo pueden hacer, ya que tiene que ser la empresa de mantenimiento.

Más o menos una hora antes habíamos tenido que subir en el ascensor con un paciente en estado grave al piso superior para llevarlo a quirófano, mi mayor temor es que cualquier día pase esto y las consecuencias sean más graves.

Me consta que esto sucede continuamente y que ha llegado a pasar con pacientes que necesitan oxigenoterapia y cuya bombona de oxígeno tiene una vida limitada, con pacientes covid acompañados por celadores.

Hace algo más de un año dos compañeros sufrieron en su piel sendos accidentes en horario de trabajo, tras descolgarse dos ascensores, me consta que al menos uno de ellos tiene secuelas.

También soy consciente que este tema se viene tratando desde hace unos cuantos meses por la Junta de Personal, se han mandado escritos realizados por parte de celadores y de algún sindicato, la respuesta que nos dan es que se están cambiando piezas de los ascensores para “su mejora”. Mi pregunta es, si esto es así porqué sigue pasando un día si y otro también?. Estamos esperando a que pase una desgracia para que este tema se solucione de una vez y tomemos conciencia de ello?.

Desde aquí dar las gracias a mis compañeras de la UCI por estar allí conmigo detrás de la puerta del ascensor, hablándome para que la espera se me hiciera más liviana y no me pusiera nerviosa.