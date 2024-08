Carta de Yuri tras colgar las botas y comenzar una nueva etapa “en mi carrera y en mi vida”

Este lunes se anunciaba lo que para algunos aficionados era la peor de las noticias: Yuri cuelga las botas después de 511 partidos y 197 goles como blanquiazul, y comienza una nueva etapa en la secretaría técnica del club.

Carta de agradecimiento de Yuri de Souza

Quiero dar las gracias por todos los mensajes de cariño que he recibido ahora que se cierra una etapa y se abre otra nueva en mi carrera y en mi vida.

Miro hacia atrás con emoción por todo lo que me ha dado el fútbol y con agradecimiento por lo que he podido distrutar.

Doy las gracias a todos mis compañeros, entrenadores, técnicos, personal y aficionados de los clubes con los que he tenido la oportunidad de trabajar.

Especialmente, a los de mi querida Deportiva, el equipo de mi vida.

Quiero mandar también todo mi cariño a la afición blanquiazul, que me acogió hace ya muchos años y me ha acompañado y animado tanto en los buenos como en los malos momentos. Seguiremos juntos sumando fuerzas con nuestra Deportiva. Nos veremos pronto en El Toralin.

Toda mi carrera ha sido posible gracias al amor y el apoyo incondicional de mi familia, el motor de mi vida y mi mayor motivo de orgullo. Para ellos mi gratitud y mi amor.

Ahora ha llegado el momento de cambiar de etapa.

Agradezco a la Deportiva y a mi amigo Jose, nuestro presi, por darme todas las facilidades y todo el tiempo que necesitaba para decidir sobre esta nueva fase de mi carrera. Desde ya, empiezo a trabajar en una faceta distinta, pero con las mismas ganas de siempre para que la Deportiva dé a nuestra afición las alegrías que se merece.

¡Orgulloso por lo que hemos vivido juntos! illusionado por lo que está por venir! ¡Adelante y arriba!