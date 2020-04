Carta del alcalde de Cacabelos en el Lunes de Pascua

Mis queridos vecinos y vecinas:

Hoy, como alcalde y cacabelense orgulloso de su pueblo, quiero dirigirme a vosotros en el día más especial, nuestro Lunes de Pascua, en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Quinta Angustia.

Hoy debiera ser un día de fiesta, de encuentro con nuestros familiares, amigos y conocidos. Nuestras calles estarían llenas de personas dispuestas a disfrutar de la fiesta grande de Cacabelos, de nuestra procesión, de las atracciones

para los mas pequeños a orillas del Cúa, de ese algodón de azúcar que los golosos disfrutamos cada vez que tenemos ocasión, de esos pasodobles y cumbias que llenan de vida nuestra Plaza Mayor.

Sin embargo, desde la ventana de mi despacho, contemplo cada día de este último mes vuestra ausencia. Nunca, ni en mis peores pesadillas, hubiera imaginado una primavera sin todos vosotros. Una pandemia de primer nivel nos impide salir de nuestras casas y poder disfrutar de toda esa compañía, momentos especiales y, como no, de todo lo que desde esta Casa Consistorial teníamos preparado. Durante el último invierno, el equipo de gobierno ha trabajado sin descanso, con la mejor y más grande de las ilusiones de unos gobernantes primerizos para que pudiésemos disfrutar de esta fiesta.

Estoy seguro de que pronto conseguiremos recuperar nuestra vida cotidiana, aquella en la que los abrazos y los reencuentros tienen cabida. Quiero agradeceros a todos el enorme esfuerzo ejemplar que estamos haciendo estos días de confinamiento. Juntos superaremos esta emergencia sanitaria y la crisis económica que ya padecemos. Son tiempos para unir, para sumar entre todos, sin reproches. Como sabéis, la celebración festiva de nuestra Pascua la hemos trasladado con el consenso de toda la Corporación Municipal para el último fin de semana de agosto, sujeto claramente a la situación sanitaria en que se encuentre nuestro país en ese momento. Todo ello, en pos de lo más importante en la vida, la SALUD.

Quiero ser positivo y confío en que, para entonces, hayamos superado por completo la pandemia que nos asola.

Si me permitís, me gustaría hacer un ruego, que, aunque no tenga duda de ello, nos acordemos más que nunca de todo el sector servicios local, de nuestros autónomos, de las pequeñas y medianas empresas de este municipio, siendo hoy las grandes castigadas y las que están haciendo un esfuerzo sin precedentes para acabar cuanto antes con esta pesadilla.

No puedo terminar esta carta sin mostrar mis más sentidas condolencias a todos los familiares de los fallecidos por el COVID-19 y desear una pronta recuperación a todos los enfermos. Y no puedo olvidarme de agradecer desde lo más profundo del corazón a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, agricultores, ganaderos, autónomos, empresarios, voluntarios y trabajadores de los servicios básicos que siguen trabajando por y para todos. Millones de gracias.

Quiero, mejor dicho, queremos que estos días de clausura sirvan para que disfrutéis de vuestros seres cercanos y, sobre todo, para que pensemos, recapacitemos y pongamos en práctica aquello que nos diferencia como seres humanos del resto de la naturaleza. Que todos unidos seamos uno solo, una familia, un pueblo. Vecinos de Arborbuena, Cacabelos, Pieros, Quilós, San Clemente y Villabuena arriba el ánimo, cuidémonos todos y disfrutemos de nuestros hogares más que nunca. Lo vamos a conseguir, todo pasará.

Ya queda menos para ese anhelado reencuentro en el que volveremos a reír, abrazar y salir a nuestras calles y plazas para disfrutar de nuestro maravilloso Cacabelos.

Me despido deseando de corazón un feliz día y salud para vosotros y los vuestros.

¡Viva nuestro Lunes de Pascua! ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva Cacabelos con todos sus vecinos y vecinas!