Señora ministra, recientemente visitó usted nuestra provincia para hablarnos de los futuros

beneficios que nos traerían las inversiones para el proyecto “La térmica cultural”. A su vez,

muchos de nosotros destinábamos nuestro tiempo a leer y tratar de entender las “medidas de

agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables” que su

ministerio ha incluido en el “Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y

sociales de la guerra en Ucrania”.

Todavía hoy, pasada ya una semana, nos seguimos pellizcando al no creer lo que leemos: “¡qué

ingenuos somos!” o “¡nos la han metido doblada!” son las frases más pronunciadas entre las

plataformas vecinales durante este tiempo.

Y así es, con la importancia social de este plan que ayude a combatir las verdaderas

consecuencias económicas y sociales de la guerra, que cualquier ciudadano apoyaría, ustedes

han aprovechado nuevamente para desplegar una enorme alfombra roja a las empresas

eléctricas, limitando la capacidad de respuesta y de defensa a los habitantes de los territorios

que estamos amenazados por otra guerra, una que no se cobra vidas pero provoca

desplazamientos forzosos y mutila el futuro de nuestras comarcas.

Procedimientos simplificados para las empresas, sustitución de las evaluaciones de impacto

ambiental por informes de determinación de afecciones ambientales mucho más sencillos,

reducción y limitación de plazos para la respuesta social, beneficios retroactivos para proyectos

que están en tramitación... y podríamos seguir, pero se nos saltan las lágrimas.

Puede usted, su equipo, su ministerio, su gobierno y su partido sentirse orgullosos, han llegado

al corazón de muchos leoneses y leonesas que estamos sufriendo en primera persona lo que

significa la política que ustedes practican, aquella tan diferente de sus promesas a sus hechos,

aquella que prioriza a las grandes empresas frente a los pequeños pueblos. Presumen de

escuchar a la sociedad, pero comprobamos una vez más que quien gobierna no es quien manda.

Por nuestra parte no nos queda más que decirle que lo sentimos mucho, por nuestros vecinos,

nuestro territorio ejemplo de sintonía entre civilización y medio natural, nuestros pueblos, y

sobre todo por nuestros hijos y nietos que verán sus sueños de futuro rotos.

Esta noche volveremos a dormir amenazados por su ministerio y sus sanguijuelas eléctricas, pero

dormiremos tranquilos, porque mañana al levantarnos seguiremos luchando contra este expolio

energético que usted abandera. Si tuviera un poco perspectiva global y conocimiento del

territorio, rectificaría, pero como eso lo vemos imposible, esta noche nos acostaremos deseando

su dimisión. Energía renovable sí, pero no así.

Las plataformas abajo firmantes suscribimos esta carta.

• LEÓN RUGE

• PLATAFORMA POR EL FUTURO DE LA MONTAÑA CENTRAL LEONESA.

• LUNA VERDE.

• PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DE LA SOBARRIBA.

• LA CEPEDA VIVA.

• ALTA VALDUERNA NATURAL Y SOSTENIBLE.

• PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA.

• VALDERREY PUEBLO UNIDO