Agus Medina celebra el gol de la victoria de la Deportiva en Cartagena. / LaLiga

La Deportiva puso fin a su mala racha de resultados con su segunda victoria a domicilio de la temporada. El equipo berciano se impuso al Cartagena en el estadio Cartagonova gracias a un solitario gol de Agus Medina en la primera parte y suma tres puntos después de seis jornadas sin ganar (0-1).

Bolo cambió el dibujo para volver al 4-2-3-1 con Cristian y Erik en el centro del campo y Agus Medina por detrás del delantero, que en esta ocasión fue Sergi Enrich. En las bandas, Dani Ojeda y Saverio formaron en el once titular, al que también volvió Copete en el centro de la defensa tras cumplir sanción ante el Oviedo.

No se habían cumplido los primeros diez minutos de juego cuando la Deportiva pudo marcar el primero tras un centro de Dani Ojeda que Agus Medina remató a bocajarro de un Marc Martínez que sacó una mano milagrosa para enviar la pelota a córner. El centrocampista catalán no perdonó diez minutos después, cuando disparó desde la frontal ajustando el balón al poste izquierdo del meta cartagenero, que esta vez no pudo hacer nada para evitar el 0-1.

Con el marcador a favor, la Ponferradina se asentó aún más en el campo y empezó a acumular llegadas peligrosas, especialmente en los pies de Saverio, que probó fortuna un par de veces, y de Copete, que lo intentó primero de chilena y después, culminando un rápido contraataque berciano. Sin embargo, tras regatear a un defensa, el central deportivista se quedó sin fuerzas para rematar ante Marc Martínez, que detuvo el suave tiro del astigitano.

En esa jugada se produjo el segundo contratiempo para el Cartagena, ya que Luna se rompió en la carrera con Copete y tuvo que ser sustituido por Okazaki. El equipo local, no obstante, apretó en los últimos minutos de la primera parte para acercarse con peligro a los dominios de un Amir que se dejó ver con una gran parada a un disparo de Gallar desde la frontal.

Tras el descanso intentó dar un paso adelante el Cartagena, aunque apenas pudo concretar su dominio territorial en ocasiones claras. Un pase atrás de De la Bella que se paseó por el área sin encontrar rematador fue lo más reseñable de los albinegros, una jugada que fue rápidamente contestada por Naranjo con un disparo ajustado al poste.

En la recta final apretó aún más el equipo local, que encerró a la Deportiva más por acumulación que por juego, mientras los bercianos aguantaban el chaparrón esperando su ocasión para sentenciar el partido al contragolpe, algo que estuvo a punto de ocurrir en el 95 tras una combinación entre Naranjo e Iván Rodríguez. En cualquier caso, los de Bolo supieron enfriar lo suficiente el partido para cortar el ritmo del rival en los últimos minutos y asegurar una victoria que aúpa a la Ponferradina a la cuarta posición a la espera de lo que ocurra en la jornada dominical.

CARTAGENA (0): Marc Martínez; Andújar, Pablo Vázquez, De la Bella; Delmás, Bodiger, De Blasis (Neskes, 65’), Luna (Okazaki, 39’); Álex Gallar (Cayarga, 87’), Rubén Castro y Mo Dauda (Ortuño, 65’).

PONFERRADINA (1): Amir; Iván Rodríguez, Pascanu, Copete, Ríos Reina; Cristian (Amo, 81’), Erik Morán (Paul Anton, 61’); Dani Ojeda (Paris Adot, 80’), Agus Medina, Saverio (Naranjo, 61’); y Sergi Enrich (Edu Espiau, 72’).

GOLES: 0-1, min 19: Agus Medina.

ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Sin tarjetas.

ÁRBITRO DE VAR: Areces Franco (C. Asturiano).

INCIDENCIAS: Cartagonova. 6.242 espectadores.