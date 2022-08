José Gomes, en el banquillo del estadio Cartagonova. / LaLiga

José Gomes se fue contento con la victoria de la Ponferradina en Cartagena y por el juego desplegado por su equipo, aunque reconoció que por momentos se perdió la identidad y aún queda trabajo por hacer para llegar a ver la Deportiva que quiere: "Entramos muy bien en el partido, intentando hacer nuestro fútbol, y después del gol hemos dejado poco a poco de hacer nuestro juego hasta que el Cartagena hace el empate, que además ha sido justísimo por las llegadas que estaba teniendo. Ese es el momento del partido que no me ha gustado, porque salimos de nuestro juego y esa inconstancia no me gusta. Despues, hemos tenido momentos muy buenos en el segundo tiempo, con jugadas que empiezan en el portero y terminan en gol. Al final, el Cartagena estaba arriesgando y metiendo balones al área, pero aguantamos y conseguimos tres puntos que en mi opinión son justos".

El técnico portugués insistió en que "estuvimos un poco intermitentes, hay que conseguir estar más tiempo en nuestro juego y todo va a salir mejor. Parecía que estábamos esperando a recibir un gol para reaccionar y eso no me ha gustado".

En cualquier caso, Gomes también alabó las cosas buenas que hizo su equipo para llevarse la victoria: "Cuando estamos dentro de nuestro proceso de juego, todos han estado bien. Hemos tenido momentos que me han encantado, pero estamos empezando y va a haber momentos de bajón y otros que le van a gustar mucho a la gente. Estoy contento en general, sobre todo con los tres puntos, y a mí me compete ayudarlos a que mantengan ese juego más tiempo durante el partido".

En cuanto al traído y llevado debate del estilo, el entrenador blanquiazul puso como ejemplo el gol de Derik para demostrar que no se trata de una imposició férrea: "No por jugar de una forma vas a dejar de aprovechar transiciones cuando hay espacios a la espalda. Derik lo ha hecho muy bien, cuando hay esos espacios hay que aprovecharlos, esto es fútbol y el objetivo es llegar al gol".

Por último, José Gomes tuvo un recuerdo para el jugador portugués Fernando Chalana, recientemente fallecido, con el coincidió en el Benfica y el Paços de Ferreira: "El fútbol portugués y mundial se queda triste y me gustaría dedicarle mi pequeño porcentaje de estos tres puntos".