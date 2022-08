José Gomes, durante un entrenamiento en el Anexo. / QUINITO

La Ponferradina inicia la temporada 2022-23 jugando el último partido de la primera jornada. El equipo berciano se medirá al Cartagena el lunes a las 22.00 horas en el que será el estreno oficial de José Gomes como entrenador de los blanquiazules. El técnico portugués habló para los medios en la previa del debut liguero y adelantó que Erik Morán se perderá el choque por un golpe en la espalda que sufrió en el amistoso ante el Deportivo de La Coruña.

Gomes confesó que "a estas alturas de la pretemporada ya todos tenemos ganas de fútbol de verdad y jugar por algo. El lunes lo tenemos y estamos preparados para ello". El portugués aseguró que tiene claro el once que saltará al campo en el Cartagonova, aunque no dio pistas de sus intenciones más allá de tratra de imponer su estilo: "Cuando vas a la guerra no puedes no respetar los puntos fuertes del rival. Hay que tenerlos en cuenta, pero no cambiar nuestro juego en función de ello. La idea la tenemos clara y estamos entrenando en ella, pero el futbol a veces requiere un plan b. Buscaremos nuestra identidad como equipo".

En este sentido, José Gomes afirmó que "los jugadores lo están haciendo bien y les gusta el juego que proponemos. Salgo feliz de cada entrenamiento con lo que demuestran. Vamos consiguiendo el plus de intensidad que les pedía".

En cuanto a su rival del lunes, el técnico blanquiazul destacó que el Cartagena "tiene mucha experiencia en el centro del campo y desde ahí controla su juego ofensivo. Es un equipo que centra muchísimo, especialmente desde la izquierda, y los extremos se meten por dentro. Les gusta jugar con espacios y si les apretamos también saben jugar más directo".

Cartagena-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Cartagena-Ponferradina que cierra la primera jornada de Segunda División se disputa el lunes 15 de agosto a las 22.00 horas en el estadio Cartagonova y se podrá ver en directo a través del nuevo canal LaLiga SmartBank TV, disponible en varios operadores (Movistar+, Orange y Vodafone).

El partido estará dirigido por el colegiado cántabro José Antonio López Toca, que estará ayudado desde el VAR por el vasco Gorka Sagués Oscoz.

La Ponferradina no conoce la derrota en el estadio Cartagonova, donde ha sumado dos empates y otras tantas victorias en sus cuatro visitas previas, una de ellas en la fase de ascenso de la temporada 2018-19 que culminó con éxito para el equipo berciano. El año pasado la Deportiva ganó 0-1 en Cartagena gracias a un gol de Agus Medina.