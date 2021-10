Jon Pérez Bolo, en la sala de prensa de El Toralín. / EBD

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del Cartagena-Ponferradina que se juega este sábado a las 21.00 horas en el estadio Cartagonova. El técnico vasco recupera para este partido a Naranjo, Paris Adot y Copete, lo que obligará a realizar dos descartes para la convocatoria que viaja este mismo sábado en avión a tierras murcianas.

Bolo reiteró en la previa del partido lo que dijo tras la derrota ante el Oviedo de la pasada semana: “El otro día fue uno de los que más enfadado he estado desde que llegué a Ponferrada. No podemos perder nuestra esencia. Hemos dado pasos adelante, pero por mejorar algunas cosas no podemos perder otras y el otro día lo hicimos. He hablado con los jugadores y ellos están de acuerdo, por lo que esperamos que no se vuelva a repetir”.

El técnico insistió en que “no veo que estemos jugando peor, hemos evolucionado en muchos aspectos, pero quizá estamos dejando de lado otros que nos han hecho estar donde estamos. Nos hemos ganado el respeto de muchos rivales y nos tenemos que acoplar al juego que nos propongan, que creo que lo estamos haciendo”.

Ya centrado en el partido ante el Cartagena, Bolo aseguró que “es un equipo que ha dado un paso adelante importante y está haciendo muy buen fútbol, aunque vengan de perder ante un gran rival. Es una oportunidad más para nosotros de seguir dando pasos adelante y aprender de los errores para no volver a cometerlos, porque el Cartagena tiene jugadores capaces de aprovecharlos. Vamos a intentar sumar de tres porque llevamos tiempo sin hacerlo“.

Por otro lado, aunque no quiso adelantar la convocatoria ni mucho menos el once, el entrenador sí afirmó que “vamos a intentar que jueguen el máximo de jugadores en estos dos partidos”, teniendo en cuenta que el próximo martes la Ponferradina recibe al Huesca en El Toralín. De este modo, no dio pistas sobre la posible titularidad de Naranjo y Paris Adot, a los que podría reservar en el once para el choque ante los aragoneses.

Cartagena-Ponferradina. Horario y dónde ver

El Cartagena-Ponferradina de la decimotercera jornada de LaLiga SmartBank se disputa este sábado, 30 de octubre, a las 21.00 horas en el estadio Cartagonova y se podrá ver en directo a través de Movistar LaLiga. El árbitro gallego Javier Iglesias Villanueva será el encargado de dirigir el partido, ayudado desde el VAR por el asturiano Víctor Areces Franco.

Cartagena y Ponferradina llegan a este encuentro separados por un solo punto en la clasificación (19 de los bercianos por 18 de su rival) y la Deportiva quiere poner fin a su racha de seis partidos sin ganar en un campo donde ya logró la victoria en el último playoff de ascenso a Segunda División.