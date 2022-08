Cartón defiende el asfaltado del parque del Temple por motivos de accesibilidad

José Antonio Cartón. / QUINITO

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón, defendió este jueves los trabajos de asfaltado en los caminos del parque del Temple asegurando que "es una petición histórica de los vecinos" y con ella "ponemos el parque a disposición de la ciudad", recordando que se realizó una actuación similar hace años en el parque del Plantío.

Cartón aseguró que "las personas en silla de ruedas o los padres con carritos también tienen derecho a ir al parque y no pisar charcos. Una persona en silla de ruedas que es autónoma para moverse por la ciudad también debe serlo para ir por los parques". "No nos vamos a rasgar las vestiduras porque se hayan adecuado las calles del parque con cinco centímetros de asfalto", insistió, en relación a las críticas de USE Bierzo, "ponemos el parque a disposición de la ciudad y quien quiera estar en campaña y criticar es libre de hacerlo".

Por otro lado, en lo referente a las inundaciones en diferentes calles de la ciudad tras la tormenta de este miércoles, José Antonio Cartón admitió que "no es aceptable que algunos alcorques estén atascados, y eso es responsabilidad de la empresa de limpieza. Me consta que el concejal de Medio Ambiente ya está en ello y no se debe consentir que pase esto con la primera tormenta del verano". Eso sí, recordó que "venimos de doce años de anomalías con la limpieza y ahora tenemos un nuevo contrato. Necesitamos unos meses para poner la ciudad en condiciones".