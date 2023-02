Obras en la Casa del Pueblo de San Cristóbal de Valdueza

Casa del Pueblo de San Cristóbal de Valdueza. / MR

La Concejalía de Medio Rural, que dirige Iván Alonso, está realizando en San Cristóbal de Valdueza una amplia obra en la Casa del Pueblo de San Cristóbal de Valdueza, "obra que consideramos muy necesaria y que, además, ha sido una obra demandada, tanto por parte del pueblo como de nuestro pedáneo, Luis Álvarez, fallecido el año pasado, y que ha continuado siendo solicitada por la actual presidencia de la Junta Vecinal", señala Iván Alonso.

Primeramente, esta obra se presentaba como una rehabilitación que, posteriormente, al comprobarse el estado del tejado, no lo permitía, teniendo que procederse a realizar una obra nueva, "lo que ha llevado a asumir un gran esfuerzo, también debido a que este edificio forma parte y culminación de una plaza y, por tanto, se debe dar una buena visibilidad y, a su vez, permitir un uso activo en su planta superior, que hasta ahora no era viable, siendo imprescindible dar seguridad, no sólo con la nueva cubierta, sino también incorporando un zuncho perimetral que evitara humedades", explican desde Medio Rural.



La Concejalía quiere mostrar su "satisfacción por la realización de esta obra, que se realiza con un presupuesto de 48.750 euros y que era uno de nuestros compromisos con el pueblo de San Cristóbal de Valdueza para este mandato. Continuando las obras en San Cristóbal de Valdueza con el hormigonado de los callejos, también compromiso de esta concejalía para este mandato, y dentro de los distintos planes y estrategias (Plan de Pavimento, Plan de Hormigonado, Plan de Asfaltado y Plan de Alumbrado) para el Medio Rural", concluye Alonso.