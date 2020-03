Casado afirma que aún hay capacidad en las UCI y existen camas ampliables si es necesario

La consejera señala que se estudia habilitar instalaciones no sanitarias en centros pequeños por si fuera preciso

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, afirmó hoy que existe capacidad de expansión aún en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de Castilla y León para dar una respuesta a los casos ingresados y subrayó que existen en todos ellos camas ampliadas, pero hasta el momento no se están utilizando porque no se está en ese nivel, a la vez que confió en no tener que elegir en el uso de respiradores.

En su comparecencia diaria vía telemática para informar de la evolución del coronavirus, Casado precisó que existen 216 camas para adultos en las UCI hospitalarias y 21 en pediatría y recordó que la ocupación actual es del 71 por ciento, aunque reconoció que algunos hospitales pueden estar llegando a su capacidad total, en cuyo caso se acudiría a las ampliables en otros lugares de los mismos hospitales.

Por ello, precisó que los recursos de la sanidad privada, que se pusieron a disposición de la Junta de Castilla y León, se utilizarán en función de los casos y en ellas irán, en todo caso, los más leves, aunque si señaló que hay 80 pacientes ingresados en San Juan de Dios en Burgos y 72 en Monte San Isidro de León.

Respecto de la posibilidad de contar con recintos para uso sanitario, como ocurre en Madrid con Ifema, explicó que está previsto en los planes de contingencia de los hospitales, pero aseguró que en este momento no es necesario porque se está en el nivel uno. No obstante, precisó que se estudia esa posibilidad en el caso de los centros más pequeños por si fuera necesario. Al hilo de ello, indicó que se ha pedido al Ministerio de Sanidad que se permita utilizar la cárcel de Soria y el local del Imserso.

Residencias

En cuanto a la posibilidad de que residentes sanos en centros privados puedan ir a sus casas para evitar contagios, se decantó por la menor movilidad y por “tocar lo menos posible” a esas personas, aunque señaló que, si la familia lo pide, habría una evaluación de las gerencias de servicios sociales y de sanidad.

No obstante, tras desaconsejar los traslados de mayores aunque se encuentren sanos, recordó que una vez en domicilios no podrán regresar a los quince días, sino que tendrán que esperar a que la situación y evolución mejore.

Material

Casado garantizó que habrá material de protección para los profesionales porque se “va a desbloquear” tanto las entregas por parte del Ministerio de Sanidad como la llegada de las compras realizadas por la Junta a China, lo que estimó que podría llegar a mitad de esta semana, ya que cada ocho días necesitan un volumen de medio millón de suministros.

Así, explicó que hasta las 11.00 horas de hoy la Junta ha distribuido 248.000 mascarillas, 20.559 pruebas FFP2, 3.114 pruebas FFP3, más de un millón de guantes y 38.856 batas y mandiles a los centros de salud de la Comunidad. Igualmente, se han llevado 141.250 mascarillas y 159 pruebas FFP2 a residencias.

Por otro lado, la consejera ofreció datos de los profesionales aislados y positivos por provincias. Así, del total de 823 recluidos y 344 positivos en Ávila son 163 aislados y 51 positivos; en Burgos, 82 y 13; en León, 137 y 51; en Ponferrada, 22 y siete; en Palencia, 18 y seis; en Salamanca, 186 y 47; en Segovia, 61 y 56; en Soria, 122 y 46; en Valladolid Este, 34 y 42; Valladolid Oeste, 57 y 15; en Zamora, 31 y 20, respectivamente.

Finalmente, se refirió al registro en el sistema Medora de todos los casos de declaración obligatoria urgente, tanto los leves como moderados y graves, donde se incluyen los postivos de Covid-19, los posibles y otras patologías como gripe, que ascienden a 9.665, aunque reconoció que está “sobredimensionado” ya que cuando se hagan las pruebas rápidas algunos de ellos darán negativo.