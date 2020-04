Casado afirma que hay que “aprender y reconducir muchas cosas” tras el Covid-19

Verónica Casado / Ical

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, afirmó este miércoles que habrá que “aprender y reconducir muchas cosas” una vez superada la pandemia del coronavirus Covid-19 y enumeró expresamente la necesidad de contar con un plan de contingencia para ese tipo nuevo de virus.

En la diaria rueda de prensa telemática para informar de la evolución del Covid-19 en Castilla y León, en la que estuvo acompañada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, abogó por la planificación de los recursos tras este periodo de estado de alarma y cuando se vuelva a la normalidad. “Si no se es capaz de aprender, no se hará bien”, aseveró.

Casado, en relación a la recuperación de la actividad por los hospitales una vez que los casos han iniciado el descenso, manifestó que está “pensado” un plan de normalización por parte de las gerencias de cada complejo asistencial, pero recordó que la prevalencia de afectados no es igual por provincias ni tampoco por hospitales.

La idea es que cuando baje el repunte cada hospital planifique la actividad de consultas y cirugías en función de las necesidades, explicó la consejera, si bien apuntó al plan de normalización de cada complejo asistencial y reconoció que durante un tiempo van a convivir las consultas en los centros de salud de pacientes Covid-19 con los de otras patologías.

En relación al plan de desescalada que plantea el Gobierno, apuntó a la prudencia para no recaer porque sería “dramático para todos” y de la misma manera se refirió a programas para aperturas de las medidas en lugares con menor afectación, como algunas comarcas burgalesas sin casos (Sedano y las Loras), aunque recalcó que “sería muy triste” que quienes no han tenido la infección se vean afectados por visitas de fuera.

Casado manifestó que en estos momentos cierran un listado de infraestructuras intermedias, como pidió el Gobierno para una segunda fase en la contención del virus, y reiteró que solo se alojarán en ellas pacientes asintomáticos con la prueba de PCR positiva que no pueden ir a su domicilio y no necesitan cama en el hospital.

También, descartó contar con instalaciones externas para fallecidos, como ocurre en Madrid, por considerar que, aunque se ha barajado, la Comunidad no está en esa situación ni habrá un colapso en las funerarias.

Donaciones

Por otro lado, la consejera agradeció las donaciones de material de protección realizadas desde empresas y distintos colectivos pero se decantó por utilizar las que están homologadas y recordó que el momento en que hubo carencia por la demanda en el mercado ha pasado y se está recibiendo el material en vuelos que llegados en los últimos días y que siguen llegando.

Así, alertó de las mascarillas caseras confeccionadas con ciertos materiales y señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado la preocupación por el algodón como un tejido foco de posible infección.

Test

Por otro lado, Sanidad Castilla y León realizará el test a pacientes que acudieron a consulta en los centros de salud u hospitales con síntomas gripales antes del 14 de marzo para conocer si han tenido la enfermedad de Covid-19 o si son positivos, en cuyo caso, una vez curados, tendrían el carné de inmunidad.

“Por supuesto”, respondió la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la diaria rueda de prensa telemática para informar de la evolución del Covid-19 en Castilla y León, cuando se la preguntó si podrán realizar el test a personas que una semana antes de iniciarse el Estado de Alarma acudieron a los centros de salud u hospitales con síntomas que ahora son compatibles con el Covid-19, pero que entonces se indicaban como síntomas de una gripe.

Finalmente, Casado reiteró que las pruebas a personas sanas no determinan nada porque recogen la foto de ese momento que puede cambiar días después, por lo que insistió en que “si no se está enfermo”, no se realiza la prueba.