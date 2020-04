Casado alerta del elevado número de desplazamientos a segundas residencias y advierte de que un segundo brote sería “terrible”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado / Ical

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, incidió este viernes en la importancia de mantener la cuarentena social y de permanecer en casa a pesar de estar en fechas de Semana Santa, después de que algunos municipios de la Comunidad hayan alertado de la llegada de un número importante de personas para ocupar sus segundas residencias o visitar a sus familiares en estos días. Ante esta situación, Casado advirtió de que un segundo brote de la pandemia sería “terrible” para la mortalidad y para el sistema sanitario.

“No podemos movernos, no tenemos que ir a las segundas residencias. Sería lamentable y muy triste que tuviéramos un incremento de contagios”, llamó la consejera durante su intervención telemática para dar a conocer las novedades de las últimas horas en relación a la incidencia de la pandemia en Castilla y León. “No estamos en casos cero, no hemos estabilizado la curva y esto nos dice que no debemos relajarnos”, recalcó.

Casado dijo haber recibido la preocupación de varios alcaldes de la Comunidad ante la llegada estos días de población de otras partes, algo que lamentó “enormemente” porque eso evidencia que “se han saltado el confinamiento y no han entendido la importancia de la cuarentena social”.

Por eso consideró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que estar “atentos” para que no haya movilidad, además de que insistió en que estas personas tendrán que mantenerse “muy lejos” de las personas mayores porque “sería tremendo que les dejaran un contagio por Covid-19”.

La consejera de Sanidad se mostró esperanzada en que este tipo de desplazamientos “se corrijan” y confirmó que el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, ya está al corriente de esta situación, así como algunos ayuntamientos. “Tenemos que evitar que haya movilidad y dentro de las casas como si estuvieran todos en aislamiento”, aseveró.

Por último, la consejera ratificó que son “muchas” las tarjetas de desplazados que se han solicitado en provincias como Ávila, Soria o Segovia, en especial llegadas de comunidades como Madrid y el País Vasco, por lo que en el caso de un “repunte” se conocerá “de dónde vienen esas personas”, concluyó.