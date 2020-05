Casado anima a las familias a participar en el estudio de seroprevalencia tras comprobar “algunas reticencias”

Verónica Casado / Ical

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, animó este sábado a las familias seleccionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a participar en el estudio de seroprevalencia, tras comprobar “algunas reticencias”. No en vano, subrayó que es un estudio “muy importante” conocer el nivel de afectación de la población general en relación al coronavirus.

Durante la rueda de prensa telemática para conocer la situación del Covid-19 en Castilla y León, Casado reconoció que han percibido “algunas reticencias” por parte de algunos domicilios cuando se les llama para colaborar. ”Queremos animarles a que, por favor, nos ayuden a conocer el nivel de prevalencia del Covid-19 entre la población, ya sea adultos, ancianos o niños”, precisó.

Ademas, reiteró a los ciudadanos que no atiendan a posibles llamadas a su casa haciéndose pasar por sanitarios para hacerles el test de seroprevalencia, porque aseguró que previamente se contactará telefónicamente con aquellas personas que hayan sido seleccionadas para participar en este estudio, además de que las pruebas se harán mayoritariamente en los centros de salud y solo de manera excepcional en los domicilios. También, destacó que estas pruebas no tendrán coste alguno para los participantes.

“Hay que estar muy atentos para que nadie entre en su casa diciendo que viene del Ministerio de Sanidad si alguien no le ha avisado previamente. No abran la puerta y llamen al 112”, reclamó la consejera. “Se les va a llamar desde su centro de salud o una central que se va a identificar como tal” y la mayoría de las personas tendrán que acudir al centro de salud para someterse a las pruebas de test y de sangre. “Serán pocas las personas a las que se les haga en domicilios”, en concreto tan solo a aquellas que no puedan “moverse de su casa”, explicó.

El estudio empezará en todas las provincias al mismo tiempo y tendrá diferentes oleadas, una primera semana con la mitad de las personas seleccionadas y una segunda semana con el resto. “Va a ir de forma acompasada”, declaró hace unos días Casado, quien informó de que ya se estaba citando a los participantes, de forma que a mediados de la próxima semana ya habrán sido testeados unas 5.000 personas y otras tantas una semana más tarde.