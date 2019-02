Casado expresa su “sorpresa” por la decisión de Clemente y da un apoyo “rotundo e inequívoco” a Mañueco

El presidente del Partido Popular asegura que no comparte las palabras de la expresidenta de las Cortes

El presidente del PP, Pablo Casado, visita una explotación ganadera en Las Navas del Marqués (Ávila), junto al presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / Ricardo Muñoz

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró que para él ha sido una sorpresa “no agradable” la decisión de Silvia Clemente, hasta entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, de dimitir de todos sus cargos y dejar el partido. Además, prestó su su apoyo “rotundo e inequívoco” al presidente del partido en Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En un acto en Las Navas del Marqués (Ávila), acompañado de diferentes representantes autonómicos y provinciales del PP, aseguró que tiene “una relación buena con ella” por lo que se quiere quedar “con su paso por la Presidencia de las Cortes y por la Junta de Castilla y León” e indicó que es una decisión que “desconocía, no puedo compartir y tengo que lamentar”.

También quiso dejar claro, en su presencia, el “apoyo rotundo e inequívoco de la dirección nacional a Alfonso Fernández Mañueco que es el presidente del PP de Castilla y León porque así lo han decidido los militantes en primarias y es el candidato a la Presidencia de la Junta porque así lo ha decidido la dirección nacional que es la responsable pero teniendo muy en cuenta lo que piensan las direcciones provinciales de Castilla y León”. Lo hace, señaló, a partir de su gestión como alcalde, como consejero y su trayectoria como secretario general del partido.

Añadió además que no comparte “en absoluto” las apreciaciones que Silvia Clemente “ha hecho sobre el Partido Popular de Castilla y León y su candidato y presidente” por lo que quiso mostrarle su apoyo y convicción “de que va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León”. Su apoyo lo hizo extensivo a Carlos García como presidente del PP de Ávila.

Además, aseguró que espera que “todo esto al final conduzca a lo positivo y es que los partidos tenemos que hablar de nosotros los mínimo posible, sobre todo en campaña electoral”.

Al preguntarle si creía que lo sucedido con Silvia Clemente podía conducir a nuevas bajas en el PP de Castilla y León, y especialmente en Ávila tras las desavenencias con el presidente de la Diputación, afirmó que está “convencido de que no” y añadió que conoce a Silvia Clemente hace tiempo y ha “dado mucho a este partido y quiere a este partido” por lo que se mostró convencido de que aunque “haya tomado la decisión de dejar la política, como dijo ayer (por el jueves), es parte de su vida, no se puede disociar del partido, han sido muchos años de servicio público y estoy convencido de que ella no quiere hacer daño al Partido Popular porque sería en cierta medida hacerse daño a sí misma y a lo que ella ha defendido durante todos estos años”.

Sin embargo, lo que él ve el Castilla y León es un “partido activado, un partido fuerte, un partido unido en torno a la dirección regional y también entorno a la nacional”. En este sentido recordó que Alicia García, consejera de Familia, también presente en Las Navas del Marqués, es una “de las referencias nacionales en materia de satisfacción de servicios sociales” y “ni en eso la izquierda nos puede dar ningún tipo de lecciones” porque “sabemos gobernar para quien más lo necesita”.

Respecto a la elaboración de las listas electorales, señaló que llevarán “a los mejores” y señaló que si de algo está orgulloso es que “en este apenas medio año de presidente nacional creo que la integración se ha producido, no se le ha preguntado a nadie a quien apoyó en el Congreso Nacional, hemos salido juntos, reforzados, unidos y que alguien haya sido exministro de Rajoy o de Aznar para nosotros es algo que le da un plus como experiencia de Gobierno” aunque aseguró que “no he hablado con los exministros de Aznar y de Rajoy de que quieren hacer pero tampoco nos hemos puesto a concretar las listas electorales”, que dice que serán unas listas “con muy buenos perfiles para que tengan el apoyo mayoritario de todos los españoles como estoy seguro que serán las listas autonómicas y también a nivel de los municipios de esta provincia”.