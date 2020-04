Casado impone su criterio para transformar la mesa de reconstrucción en comisión parlamentaria

Pablo Casado / PP.es

Servimedia El líder del Partido Popular, Pablo Casado, impuso este lunes su criterio para que la “mesa de reconstrucción” ofertada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se transforme en una comisión parlamentaria en la que acordar medidas económicas, sociales o sanitarias para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus.

En la rueda de prensa que ofreció tras reunirse aproximadamente una hora con Sánchez, el líder del principal partido de la oposición lanzó su propuesta para que los pactos se ejecuten en el Parlamento, el lugar que cuenta con “la representatividad” y “la institucionalidad” que merece España para abordar la crisis.

Así, Casado defendió ante Sánchez la creación de una comisión en el Congreso para hablar de “las medidas económicas, sociales o sanitarias para paliar esta pandemia”. “Le hemos dicho que encontrará el hombro del PP en el Parlamento, donde tiene que estar”, aseguró el presidente de los populares.

Circunscribió así su participación a que toda discusión sobre la crisis del coronavirus se produzca en sede parlamentaria y confirmó, además, que percibió “buena disposición” por parte de Sánchez a esta solicitud. Precisamente, desde La Moncloa aseguraron que el jefe del Ejecutivo ve “positiva” la propuesta del líder del PP, “a la espera de que sea consensuada”.

Tras finalizar con Casado la ronda de conversaciones con la oposición, fuentes gubernamentales recalcaron que a Sánchez “le importan los contenidos” y agradece la disposición de todas las fuerzas parlamentarias para alcanzar “un acuerdo esencial para reconstruir nuestro país” tras los estragos que está causando el Covid-19.

También informaron desde La Moncloa de esta solicitud de Casado para que la mesa se constituya en el Congreso de los Diputados “en formato de comisión para la reconstrucción”. Lo cierto es que el líder de los populares se negaba a ser partícipe de una “mesa extraparlamentaria sin proporcionalidad”.

“No me pueden obligar a compartir una mesa de negociación extraparlamentaria para abordar un plan de legislatura a medio plazo. No puedo asumir que sea una mesa de reconstrucción nacional cuando están sentados aquellos que todos los días dicen que quieren destruir España”, argumentó Casado en su comparecencia.

De esta forma, el presidente del PP defendió los pactos “con luz y taquígrafos” en sede parlamentaria y que esta comisión se pueda abrir a los agentes sociales y a los expertos. En este sentido, propuso iniciar los trabajos en la Comisión General de Comunidades Autónomas que está convocada para el 30 de abril en el Senado.

Sostuvo que en una comisión parlamentaria la presencia del PP “ya es obligada” y eso es precisamente lo que él estaba buscando mientras el Ejecutivo “estaba dando a entender que no quería pactos sectoriales, sino que quería un programa de gobierno”. Abundó así en que es la sede de la soberanía nacional la que tiene “la representatividad”, “la proporcionalidad” que ya dieron las urnas y también “la inmediatez” para sacar adelante medidas para atajar la crisis.

Usando otras palabras para apuntalar su exigencia de que la comisión sea parlamentaria, Casado recalcó que él mismo comparte hemiciclo con EH Bildu, con ERC y con Junts, pero “lo que no me pueden obligar es a compartir una mesa de negociación extraparlamentaria para aprobar un plan de legislatura a medio plazo” con partidos que no creen en la unidad de España.

En todo caso, el líder de la oposición pidió a Sánchez “ir a lo urgente”. Por tanto, demandó en primer lugar un plan de mascarillas, test y ayudas a los afectados para después hablar “de las cuestiones a medio plazo”. “No sólo estoy dispuesto a hablar, sino que llevo dos años reclamando que hablemos” sobre los pactos de Estado que precisa el país.

Según Casado, “habría que hablar de reformismo de alta intensidad” porque “de esta crisis no vamos a salir simplemente con soflamas populistas”. Dicho esto, recordó que el PP encarna “la alternativa” a este Gobierno cuando fue preguntado por la posibilidad de negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado con Sánchez.

A pesar de que “va a ser difícil que cuenten con el respaldo del PP” en lo que concierne a las cuentas públicas, no quiso aventurarse a hace más pronósticos sobre un texto que no conoce. “Para salvar vidas todo nuestro apoyo; para arruinar a España, no”, sintetizó Casado, alertando aquí sobre el riesgo de implementar “la hoja de ruta” del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Prórroga

El líder del PP también informó de las exigencias que planteó a Sánchez para apoyar la nueva prórroga del estado de alarma y que se condensan en tres bloques de “medidas urgentes”: uno sobre las medidas sanitarias en la lucha contra el coronavirus otro sobre economía y un tercero sobre libertades públicas.

En el bloque específico de Covid-19, Casado reclamó a Sánchez que garantice material a los sanitarios y a los trabajadores de manera inmediata, que los test masivos lleguen ya y que se mantenga “el respeto a los muertos con un recuento fidedigno de fallecidos”, así como la declaración del luto nacional.

En materia económica, pidió la prestación inmediata a los 3,5 millones de afectados por ERTE, además de liquidez para pymes y autónomos. Del mismo modo, reiteró las peticiones específicas de establecer con urgencia una paga extraordinaria a los sanitarios, pago del sueldo bruto a trabajadores de sectores esenciales y la exención del pago del impuesto de sucesiones y donaciones a los familiares de los fallecidos.

Casado subrayó que es “imprescindible” que haya flexibilidad en la economía española “o no saldremos de la crisis”. A esto unió un último bloque sobre libertades públicas, requiriendo a Sánchez que se rehabilite el Portal de Transparencia y que se incluyan en él los informes de los expertos; así como que se garantice “la neutralidad” del Gobierno en su relación con los medios de comunicación y en RTVE.

Libertad de expresión

En este momento, demandó a Sánchez explicaciones directamente por “la limitación de la libertad de expresión de prensa a través de las redes sociales” y que se aclare “qué responsabilidad han podido tener las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros organismos y quién ha dado esas indicaciones”. Reconoció la labor que realiza la Benemérita y se centró en reclamar información a los mandos políticos, ya que sería “gravísimo” que se actuase para “minimizar las críticas” al Ejecutivo.

Casado, que en todo momento solicitó al Gobierno “más democracia, más transparencia y más eficacia”, adujo que “nuestro pacto de Estado ya lo hemos hecho apoyando los estados de alarma con las medidas más drásticas y extraordinarias de la democracia”. Y todo ello, dijo, a pesar del “claro desbordamiento del ámbito constitucional de esta figura, que en algunas cuestiones se asemeja más a un estado de excepción”.

Finalmente, recordó que “siempre” ha hecho llegar propuestas a Sánchez ante las extensiones del estado de alarma y dejó claro que el PP se ha comprometido desde el principio a “estar a la altura de su responsabilidad” y respaldar al Ejecutivo en lo que concierne a la emergencia sanitaria. “Pero estas exigencias o peticiones son sensatas y esperemos que se tengan en cuenta”, remachó.