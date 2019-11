Casado pide al PSOE que “salga de la sombra” y ayude a mejorar la sanidad de la Comunidad

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, escucha la intervención del procurador socialista en el Pleno de las Cortes. / M. Chacón

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, pidió hoy a la oposición socialista que “salga de la sombra y del lado oscuro” y ayude al Gobierno a mejorar la sanidad de la Comunidad, mientras que Diego Moreno (PSOE) expresó la “preocupación” por la falta de un modelo sanitario viable.

En la sesión de control en las Cortes, Moreno llevó al plenario la “preocupación” expresada por el Colegio de Médicos de Castilla y León por la ausencia de un modelo viable en la sanidad de la Comunidad, y Casado reclamó un pacto por la sanidad e insistió en la carencia de financiación.

Moreno lamentó que la consejera, ante las preguntas de su grupo, no responda sobre los recortes, la falta de profesionales, las listas de espera o el cierre de consultorios. “Bueno responden que no lo van a cerrar, pero los consultorios sin médicos, no son consultorios”, indicó.

“Ayude a poner luz a lo que nos preocupa”, reclamó Casado, que aseguró que todas las comunidades tienen los mismos problemas: la falta de una financiación para que el sistema sea sostenible.