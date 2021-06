Verónica Casado. / N. Valverde

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, dijo tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de eliminar el uso de la mascarilla en exteriores el 26 de junio, que le “ hubiera encantado saberlo antes” y que se hubiera dicho primero en el Consejo Interterritorial para que “al menos” lo hubieran sabido los consejeros de las comunidades autónomas.

Casado confesó que se ha enterado por la prensa de este anuncio del presidente Sánchez, mientras visitaba la nueva resonancia magnética del Complejo Asistencial de Segovia, y lamentó que no se hubiera debatido y dirimido “en el Consejo de Salud Publica y en el Consejo Interterritorial”. De hecho, matizó la consejera de Sanidad, en la reunión de este miércoles, reclamó que “tuviéramos una misma postura todas las comunidades y no se contestó. Y ahora resulta que es el 26 de junio”.

Verónica Casado también remarcó que “no estamos todavía en una situación de normalidad, la situación en las comunidades autónomas es distinta”, por lo que hizo un llamamiento para pedir prudencia. “Aunque se pueda retirar la mascarilla, cuando haya aglomeraciones, intentemos mantenerla porque todavía el coronavirus está presente y no necesitamos ni ralentizar porque necesitamos que los sistemas sanitarios se reactiven y que las personas no tengan que ingresar en las UCIs”, argumentó.

La consejera de Sanidad reclamó que la recomendación de la Junta es “de prudencia” y llevar mascarilla “en aglomeraciones aunque sean en exteriores y mantener la mascarilla en interiores”.