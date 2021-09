El presidente del Colegio de Médicos advierte de que el sacrificio actual de los profesionales no se puede convertir en estructural

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se reúne con el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig. / Ical

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, y el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ratificaron este martes su disposición a colaborar en la búsqueda del consejo para mejorar el sistema sanitario de la Comunidad y, en concreto, en la Estrategia de Atención Primaria, propuesta de este departamento para reforzar la asistencia en el mundo rural.

Así lo manifestaron en una comparecencia conjunta en la que compartieron algunos problemas de la sanidad, como el déficit de profesionales, la necesidad de un pacto por la salud nacional y autonómico y que la sanidad no puede ser “un arma arrojadiza” entre los partidos políticos.

Casado y Villarig, cuya relación ha pasado por momento difíciles y de reproches por la falta de reuniones en los últimos meses y por no haber sido convocados al grupo de trabajo que ha elaborado la Estrategia, recalcaron la disposición a colaborar y a buscar las mejores soluciones para el futuro de la sanidad autonómica.

No obstante, el representante de los médicos advirtió de que tiene que existir “una colaboración activa, de tú a tú, no a hechos consumados, sino con decisiones compartidas”, aunque también reconoció que no existe “una varita mágica” para la solución y mejora de la sanidad.

Díaz Villarig también alertó a la Consejería del “tremendo sacrificio” que realizan los profesionales y subrayó que puede ser temporal pero de ninguna manera se puede convertir en estructural del sistema.

Además, se mostró muy criticó con los ocurrido en las Cortes la semana pasada, cuando el PP respaldó una propuesta del PSOE para la retirada del plan de atención primaria rural con la abstención de Ciudadanos, partido que gestiona la Consejería de Sanidad. “Lo pasado pasado está. La situación política se tiene que aclarar”, reiteró en varias ocasiones.

Sin embargo, reafirmó que la consejera es la interlocutora con la organización que representa y aseguró que “sin médicos no hay sistema sanitario”, mientras que Casado afirmó que se trabajará con ellos y se les escuchará para llegar a un consenso y reforzar la sanidad.

Ambos se mostraron convencidos de que se puede llegar a un acuerdo, pero Díaz Villarig insistió en que deben estar todas las partes, partidos políticos y profesionales, e incluso manifestó que, por las reuniones que ha tenido con el secretario general del PSCyL, Luis Tudanca “está dispuesto al pacto por la sanidad”.

Precisamente, Díaz Villarig y Tudanca se reunieron esta mañana en las Cortes y pidieron que se aclare si hay un plan para la reforma de la atención primaria, si éste sigue adelante y si tiene el respaldo del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien en Burgos, preguntado si la consejera tiene su aval , respondió que a lo que da su aval es a la atención primaria.

La titular de Sanidad, preguntada por la respuesta del presidente, argumentó que si tiene el aval a la atención primaria “seguro que también” lo va a tener en otros temas y mejoras que se plantea la Consejería.