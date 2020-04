Casi la mitad de las residencias de mayores de la Comunidad ya se ha sometido a las pruebas de detección del Covid-19

El ejército realiza tareas de desinfección en la Residencia de la Tercera Edad Cardenal Marcelo de Valladolid / R. Cacho

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró este jueves que casi la mitad del conjunto de las residencias de personas mayores en Castilla y León ya se ha sometido a las pruebas de detención del Covid-19. Un porcentaje que aumenta hasta el 90 por ciento en el caso de los centros considerados “críticos” por tener casos positivos confirmados. En este sentido, expuso que la Junta ha detectado que el 29,9 por ciento del total de las residencias de la Comunidad son las que presentan más complicaciones, al haber registrado más usuarios contagiados y fallecidos.“

Casado declaró que el ‘screaming’, abordaje y detección con pruebas en estas residencias de personas mayores han sido prioritarios, por lo que el 90 por ciento de estos centros están ya analizados. Eso sí, reconoció la heterogeneidad de residencias críticas por provincias, al oscilar entre el 1,7 por ciento en León y el 68,5 por ciento en los centros de la provincia de Segovia.

“Seguimos en ello porque las residencias nos preocupan y continuamos haciendo el cribado en todos los centros, aún cuando no tengan casos”, añadió. En este sentido, la consejera recordó que las pruebas son más necesarias en los pacientes con síntomas de coronavirus pero precisó que en las personas mayores, en ocasiones, pueden pasar asintomáticos al no tener fiebre, se quejan menos, no se detecta su dolencia o tienen deterioro cognitivo. A su juicio, era muy importante contar con una “foto” de lo que ocurre en los centros de las personas mayores.