Gran parte de la ciudadanía considera, especialmente cuando se acerca una campaña electoral, que las promesas de las personas que se dedican a la política son brindis al sol y, por tanto, no se creen ni una palabra de las propuestas que candidatos y candidatas se esfuerzan en hacer llegar a sus potenciales votantes.

Hasta ahora habíamos visto cómo se contrarrestaba esta dificultad con medidas más o menos originales, llegándose a firmar incluso ante notario algún programa electoral

Pero lo que no se le habría ocurrido ni al que asó la manteca es que un político, ya así de entrada, para no pillarse los dedos, anunciara claramente que no tiene intención de cumplir lo comprometido

Pues esto ha pasado, cómo no, en Castilla y León. Feijoo, se pasó por Segovia para respaldar a sus candidatos de ciudades de más de 20.000 habitantes. Y allí, sin complejos, dijo que el “PP casi nunca gobierna si no gana” y acto seguido retaba al PSOE a comprometerse para que gobernase la lista más votada.

Estaremos de acuerdo en que hay que ser muy osado para hacer eses planteamiento justo en Castilla y León. En esta comunidad, Mañueco llegó a Presidente por primera vez sin haber ganado las elecciones y aquí el PP cambió con Cs Diputaciones por Ayuntamientos sin entretenerse en minucias como cuál era la lista más votada.

El PP ya nos ha demostrado que donde le hace falta se salta a la torera esa línea que marca muy en rojo para otros. Entre los casos más famosos podríamos recordar que así llegó a la alcaldía de Madrid Martínez Almeida y que así alcanzaron la Presidencia de sus respectivas Comunidades Díaz Ayuso en Madrid y López Miras en Murcia.

Aunque la memoria del votante es frágil, cada vez es más difícil disimular la doble vara de medir. Asique el PP, creyó encontrar una fórmula mágica para atornillar a sus contrincantes y resucitó el mantra de “que gobierne la lista más votada” con un casi bien cerca. Creo que ya le han trasladado a Feijoo que se deje de enredar, que van a necesitar pactar a diestro y siniestro y que quieren gobernar, si alcanzan pactos, aunque sean la penúltima lista más votada.

Cuentan que ahora Feijoo está rumiando una novedosa gran idea que revolucionará la comunicación política: las casi promesas electorales. Prometerán que casi no robarán, que casi serán transparentes, que casi gobernarán para todos y todas, porque nunca hacen otra cosa, bueno casi nunca.